Na een procedure van drie jaar groen licht voor parking De Bruul, maar nu is het te laat Raad van State geeft vorig stadsbestuur over de hele lijn gelijk EDLL en ADPW

14 juli 2019

19u38 0 Leuven De Bruulparking: het veelbesproken project van het voormalig stadsbestuur. Met Groen in de nieuwe coalitie maakt het huidige stadsbestuur zoals verwacht komaf met de plannen om een ondergrondse parking onder park De Bruul te bouwen. Ook drie buurtbewoners verzetten zich tegen de bouw en tekenden in het najaar van 2016 beroep aan bij de Raad van State. Vandaag, drie jaar later, valt het arrest in de bus.

Drie jaar heeft de Raad van State nodig gehad om een arrest te vellen. Wat blijkt? Het voormalig stadsbestuur van Leuven krijgt over de hele lijn gelijk. Schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V), die jaren zijn schouders zette onder het project, betreurt de lange proceduretijd. “Dit bevestigt dat het vorige stadsbestuur degelijk werk geleverd heeft inzake het ruimtelijk uitvoeringsplan van de parking. Als de procedure in een jaar was afgerond en dat lijkt me een redelijke termijn, dan was de bouw van de parking gestart. Het is een opportuniteit die voorbij is”, aldus Carl Devlies.

Parking De Bruul was een project van de vorige coalitie, namelijk sp.a en CD&V. “De parking was bedoeld om te fungeren als parkeergelegenheid voor de benedenstad. Het idee was om de historische stadskern, met de Vismarkt inbegrepen, verkeersluw te maken”, aldus schepen Devlies. Ook toenmalige oppositiepartij Open VLD ging akkoord met de plannen. “De vorige gemeenteraad heeft zes keer gestemd over dit project. Er was uiteindelijk een democratisch verkozen meerderheid. Maar na de definitieve beslissing van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn drie buurtbewoners in beroep gegaan bij de Raad van State. Als gevolg daarvan heeft het vorige college geoordeeld om niet verder te gaan met de procedure. De kostprijs was 20 miljoen, dus dat konden we niet riskeren. Achteraf gezien blijkt besturen dan toch moeilijk”, aldus schepen Devlies.

De bouw van de bruulparking kon starten, als de procedure van de Raad van State in een jaar was afgerond Carl Devlies (CD&V), Schepen ruimtelijk beleid

Groen, toen nog in de oppositie, strijdt al jaren tegen de Bruulparking. Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen werden de plannen dan ook van tafel geveegd. Hoewel de parking er ook nu niet komt, zoekt de nieuwe coalitie steevast verder naar een alternatieve oplossing om de historische stadskern toch nog verkeersluw te maken.

Alternatief

Stad Leuven voert een haalbaarheidsstudie uit voor boven- en ondergronds parkeren op de site van Interleuven aan de Brouwersstraat, slechts enkele meters van park De Bruul. Er wordt ook nog gezocht naar andere plaatsen in de benedenstad. Momenteel is het wachten op de resultaten van de studie.