Na een jaar vindt Leuvenaar gestolen fiets terug... Op zijn verjaardag! EDLL

30 mei 2019

De goden kunnen al eens gunstig gezind zijn. Leuvenaar Steven mag vandaag 31 kaarsjes uitblazen en zijn eerste cadeau was meteen een voltreffer van formaat. Uitgerekend vandaag vindt hij zijn gestolen fiets terug. De gegraveerde fiets werd vorig jaar in september gestolen voor zijn deur. Samen met een vriend fietste hij deze ochtend langs Kapucijnenvoer richting het centrum van Leuven voor een verjaardagsbrunch. Plots zag hij zijn gestolen fiets staan op de hoek van de Arthur de Greefstraat. “Ik ben meteen naar huis gefietst om mijn reservesleutel te halen en om zeker te zijn dat het effectief mijn oude fiets was. De sleutel paste, dus heb ik hem gewoon terug meegenomen. Ik ben niet boos op de dief, maar vind het wel spijtig dat hij er geen zorg voor gedragen heeft”, aldus de jarige.