Na editie in klooster palmt Ithaka de Villa aan de Aa in: “12 beginnende kunstenaars voor een breed publiek” Bart Mertens

19 februari 2020

10u00 0 Leuven Voor de 28e keer strijkt kunstenfestival Ithaka in Leuven neer en wel van 3 tot 8 maart. Het beeldende kunstenfestival dat jaarlijks door studentenkoepel LOKO wordt georganiseerd is al aan haar 28e editie toe. Dit jaar vindt het evenement plaats in de Villa aan de Aa in de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Beeldend kunstenfestival vond vorig jaar een droomlocatie in het Klooster van de Broeders van Liefde, niet onterecht omschreven als een verborgen parel in de Leuvense binnenstad. Dit jaar verhuist het kunstenfestival naar de Villa aan de Aa in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. “Een riante stadsvilla in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in hartje Leuven”, zegt Yana Vandyck, coördinator communicatie bij organisator Loko. De villa is inderdaad een toonbeeld van prachtige art-deco architectuur. In 2017 kocht de stad Leuven de site aan om de parktuin te integreren in de Hertogensite. Voor de 28ste editie van Ithaka is de Villa alweer een droomlocatie. “De villa bestaat uit een woongedeelte en een voormalige studentenresidentie. In die studentenkoten zullen de kunstenaars elk hun eigen ding kunnen doen”, klinkt het bij Loko.

Kindernamiddag

Zoals steeds biedt kunstenfestival Ithaka beginnende kunstenaars de kans om hun werk te tonen aan een groot publiek. “Er staat weer enorm veel op het programma”, zegt Coördinator Naomi Van Laer. “Zo organiseren we onder meer een open mic, een jazz-en-bieravond, een afterwork, en een kindernamiddag. Het is erg belangrijk voor ons dat iedereen zich welkom voelt om een kijkje te nemen op Ithaka, zowel studenten als Leuvenaars. Net door de combinatie van een prachtige locatie en kunstwerken van twaalf beginnende kunstenaars trekken we een breed publiek aan.”