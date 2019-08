Na de afgevoerde Bruulparking is er nu de Benedenstadparking: “319 plaatsen met groot Mobipunt” Bart Mertens

19 augustus 2019

14u30 0 Leuven Om de Vismarkt autovrij en de omgeving ervan autoluw te maken, gaat het Leuvense stadsbestuur een nieuwe ondergrondse parking realiseren onder het gebouw van InterLeuven in de Brouwersstraat. Het huidige gebouw wordt vervangen door een nieuwbouw die ruimte zal bieden voor meerdere functies. Parking ‘Benedenstad’ is de opvolger van de veelbesproken Bruulparking die werd afgevoerd door de nieuwe coalitie sp.a/Groen/CD&V.

De zogenaamde ‘benedenstad’ heeft nood aan nieuwe impulsen om een groene en aangename stadswijk alle kansen te geven. Om die ambitie waar te maken, wordt de Vismarkt op termijn autovrij en de omgeving ervan autoluw. Het vorige stadsbestuur sp.a/CD&V toverde vele jaren geleden project Bruulparking uit de hoed om de geschrapte parkeerplaatsen te compenseren, maar Groen voerde stevig oppositie tegen de parking met ruim 600 plaatsen onder park De Bruul. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat de Bruulparking zou sneuvelen als Groen de rangen van sp.a en CD&V zou vervoegen na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Dat gebeurde en de plannen voor de Bruulparking verdwenen al snel in de vuilnisbak.

We hebben de sleutel gevonden in het huidige gebouw van InterLeuven in de Brouwersstraat Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Het nieuwe stadsbestuur stond dus voor een grote uitdaging, want in de benedenstad waren de opties eerder beperkt om een ‘vervanger’ te vinden voor de veelbesproken Bruulparking. Bovendien lagen de meningen – vooral tussen CD&V en Groen – zo ver uiteen dat het moeilijk werd om tot een project te komen dat voor elke coalitiepartner aanvaardbaar was, maar zoals steeds breng tijd ook raad. Zo’n acht maanden na de installatie van het nieuwe schepencollege heeft de Bruulparking in ‘Parking Benedenstad’ een opvolger gekregen. “We hebben de sleutel gevonden in het huidige gebouw van InterLeuven in de Brouwersstraat”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Dat gebouw verdwijnt en er wordt een nieuwbouw gerealiseerd waar verschillende functies onderdak krijgen. Wonen, kantoren, gemeenschapsvoorzieningen … Onder de grond komt er een parking van 319 plaatsen die de 219 geschrapte parkeerplaatsen op de Vismarkt en omgeving zullen compenseren. De overige 100 plaatsen worden voorbehouden voor de functies in het nieuwe gebouw en voor buurtbewoners.”

Voor Groen was de omvang van de Bruulparking te groot en met 319 plaatsen is de Benedenstadparking toch van een andere grootorde Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Blijft de vraag: waarom kan Groen wel leven met de Benedenstadparking en was de Bruulparking – die slechts enkele meters verder zou komen – onbespreekbaar? Schepen David Dessers (Groen) wijst op het totaalplaatje van het nieuwe project. “Het feit dat het Bruulpark gevrijwaard blijft, is belangrijk voor Groen. Er zal geen enkele boom sneuvelen”, klinkt het. “Voor Groen was de omvang van de Bruulparking ook te groot en met 319 plaatsen is de Benedenstadparking toch van een andere grootorde. Verder biedt dit project ook de mogelijkheid om een groot Mobipunt te realiseren. Er komt een fietsenstalling met 500 plaatsen en ruimte voor deelwagens en -fietsen, alsook een bushalte. Zo kan je vlot overstappen op het meest geschikte vervoersmiddel om de stad te bezoeken, nadat je de wagen hebt geparkeerd in de Benedenstadparking. Financieel is dit nieuwe project ook veel goedkoper in vergelijking met de Bruulparking.” Dat neemt echter niet weg dat Groen blijft dromen van een stad met minder autoverkeer. “Indien in de toekomst zou blijken dat er minder nood is aan parkeerplaatsen in de nieuwe ondergrondse parking, dan kan het overschot aan parkeerruimte worden omgevormd tot nieuwe functies zoals oplagruimte of sportinfrastructuur”, besluit schepen Lies Corneillie (Groen).