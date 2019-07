Na boekentil nu ook voedseltil in Wijgmaal KAR

07 juli 2019

10u04 0 Leuven Voor de minderbedeelden onder ons heeft Gastvrij Wijgmaal een voedseltil gehangen aan de muur van de pastorij.

Wie rijst, thee of andere voedsel over heeft, kan dat voortaan in het weggeefkastje leggen. Het idee van Gastrvrij Wijgmaal is afgekeken van de boekentil die eerder al zijn intrede maakte. In Wijgmaal hangen de boekenkastjes in de Sint-Hadrianusstraat en in Wijgmaalbroek.

Op zondag 29 september organiseert Gastvrij Wijgmaal overigens de vierde editie van de Refugee Walk. “Net zoals vorige edities treden we in de voetsporen van mensen op de vlucht met een unieke tocht van 40 kilometer. ‘Never change a winning team’, maar dit jaar hebben we er toch voor gekozen om de mooie streek in en rond Leuven te doorklieven. De deelnemers laten zich sponsoren door familie, vrienden en iedereen die mensen op de vlucht een warm hart toedraagt. Naast de sponsoring is het natuurlijk ook een prachtig moment om mensen op een sportieve manier bij elkaar te brengen”, luidt het. Deelnemers worden uitgedaagd om twee keer de wereld rond te wandelen, in solidariteit met de lange afstanden die vluchtelingen afleggen op weg naar veiligheid. Hiervoor hopen ze 2.000 stappers te vinden die de uitdaging willen aangaan. Inschrijven kan via www.refugeewalk.be.