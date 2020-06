Na boek over verongelukte zoon en kindermisbruik, brengt Lieve Neve (78) nu derde boek uit over liefde en pech EDLL

11 juni 2020

16u41 0 Leuven De 78-jarige Lieve Neve uit Leuven heeft een nieuw boek geschreven. Eerder schreef de vrouw al een boek over haar verongelukte zoon, het misbruik dat ze als kind meemaakte en nu presenteert ze ‘Liefde waaide als een wervelwind door haar leven’. Een verhaal over liefde, vriendschap en verlies enerzijds en een spirituele reis op zoek naar de innerlijke rust anderzijds.

In 2011 kwam Lieves zoon, de toen 41-jarige Christiaan Janssens, om het leven bij een arbeidsongeval. De veertiger kreeg een grote hoeveelheid bijtend zuur over zich heen, na een chemische explosie in de zetmeelfabriek van Beneo Remy in Wijgmaal. Christiaan liep derdegraads brandwonden op over zijn hele lichaam. Lieve schreef haar rouwproces neer in het boek ‘Hopeloos & Machteloos’. Maar dat is niet alles. De moeder uit Leuven werd vroeger als twaalfjarige misbruikt door haar stiefvader. Ook dat verhaal pende ze neer. “Schrijven is een manier van verwerken geworden”, vertelt ze. In haar tweede boek ‘Levenslang Slachtoffer’ beschrijft Lieve de gebeurtenissen en emoties die gepaard gingen met dat kindermisbruik. “Elke zondagochtend toen ik me wilde wassen, stond hij daar.”

Intussen bleef de zeventiger niet bij de pakken zitten en pende ze een derde verhaal neer. ‘Liefde waaide als een wervelwind door haar leven’ gaat over een jonge vrouw, die gescheiden is en twee kinderen heeft. Na de scheiding leert ze nieuwe liefdes kennen, maar die blijken duivels. “Ze zoekt naar liefde, maar heeft telkens pech”, zegt Lieve. Het verhaal gaat over liefde, vriendschap en verlies. “En tegelijkertijd is het een spirituele reis en zoektocht naar innerlijke rust.” Het verhaal is een combinatie van waargebeurde elementen en fantasie.

‘Liefde waaide als een wervelwind door haar leven’ kost 20,95 euro en is te koop online of in de standaardboekhandel.