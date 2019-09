Na Antwerpen en Brussel nu ook in Leuven: de ‘immersieve’ bioscoopzaal met Laser ULTRA-technologie Bart Mertens

13 september 2019

17u55 0 Leuven Kinepolis Group pakt uit met een ‘immersieve’ bioscoopzaal in Vlaams-Brabant. Meer concreet gaat het om zaal 7 van Kinepolis in Leuven. “Zaal 7 wordt uitgedost met de bekroonde laserprojector van Barco én een glashelder geluidssysteem van Dolby Atmos”, klinkt het bij Kinepolis Group. Eerder werd de technologie die de filmbeleving gevoelig verhoogt ook al geïntroduceerd in onder meer Antwerpen en Brussel.

Een ‘immersieve’ bioscoopzaal…het klinkt een beetje vreemd maar dat is het allerminst voor Kinepolis Group. De uitbater van ondertussen 53 bioscopen in Europa staat al sinds 1997 garant voor een innovatief bioscoopconcept en omschrijft zichzelf graag als “baanbrekend in de sector”. Met de ‘immersieve’ bioscoopzaal wil Kinepolis Group nu een extra hoofdstuk breien aan haar innovatief verhaal. In eenvoudig Nederlands komt het erop neer dat de filmbeleving van de bezoeker gevoelig wordt verhoogd door bekroonde nieuwe technologieën. Eerder werd er ook al in Brussel en Antwerpen een ‘Laser ULTRA-bioscoopzaal’ met succes geïntroduceerd. Nu is Kinepolis Leuven aan de beurt en wel vanaf 21 september.

Een extreem realistisch contrast resulteert in een rijkdom aan kleuren en is een ware streling is voor oog én oor Kinepolis Group

“Ook Kinepolis Leuven krijgt binnenkort een gloednieuwe Laser ULTRA bioscoopzaal. Voor het eerst zal deze intense filmervaring in Vlaanderen ook te beleven zijn in Vlaams-Brabant”, laat Kinepolis Group optekenen. “De Leuvense filmliefhebbers worden binnenkort extra in de watten gelegd in Kinepolis Leuven want de technologie is een groot succes. Meer specifiek zal Zaal 7 in Kinepolis volledig uitgerust worden met Laser ULTRA. Barco’s laserprojector toont 4K-content met meer dan 8 miljoen pixels. Het hoogtechnologische systeem projecteert 2D- en 3D-films bij een uitzonderlijke lichtsterkte. Zo is het kleurenpalet van elke film ruimer en natuurlijker, knippert het licht niet meer en is het contrast tussen licht en donker beter. Een extreem realistisch contrast resulteert in een rijkdom aan kleuren en is een ware streling is voor oog én oor.”

Dolby Atmos

Ook inzake geluidskwaliteit blijft Kinepolis Group naar eigen zeggen streven naar het maximaal haalbare in een bioscoopzaal. “De laserprojector wordt gecombineerd met het Dolby Atmos geluidssysteem voor een adembenemend geluid. De luidsprekers staan opgesteld achter het filmdoek en hangen aan wanden links, rechts, achter en zelfs aan het plafond. Filmfanaten krijgen zo letterlijk het gevoel alsof ze middenin de film zitten”, klinkt het nog. Filmkenners die al kennis maakten met de nieuwe technologieën spreken van een unieke bioscoopbeleving. De allereerste film die in Kinepolis Leuven in de vernieuwde Zaal 7 te zien zal zijn met de nieuwe technologie is ‘It 2’.

Meer info: www.kinepolis.com