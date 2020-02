Na Amadeus en Mozart volgt... Wolfgang: Leuven wordt eerste locatie van ribbetjesrestaurant EDLL

07 februari 2020

10u14 33 Leuven Na ribbetjesrestaurant Amadeus in Brussel en Mozart in Aalst, mogen we nu ook Wolfgang verwelkomen in studentenstad Leuven. Uitbater Valtrim Imeri (31) werkte zelf 12 jaar in Amadeus, maar vond de tijd rijp om zijn eigen zaak uit de grond te stampen.

Na maanden verbouwen en renoveren is de 31-jarige Valtrim klaar om zijn eerste shiften te draaien in Wolfgang. Het ribbetjesrestaurant behoort wellicht tot de grootste restaurants in Leuven, want er is plaats voor maar liefst 130 mensen. In de zomer komt daar dan nog eens een terras bij. De tafels zijn allemaal nostalgisch gedekt met een roodwit geruit tafelkleed. Over een gepaste naam voor zijn eigen ribbetjesrestaurant moest Valtrim niet lang nadenken. Hij heeft zelf 12 jaar in Amadeus gewerkt. “Mozart en Amadeus bestonden al, alleen Wolfgang ontbrak nog. Op die manier leggen de klanten meteen de link met ribbetjes”, zegt Valtrim. “Wat Amadeus vindt van de naam, weet ik niet. Zij zitten toch niet in Leuven”, lacht de uitbater.

Focus op studenten

“We proberen ons wel te onderscheiden van de andere ribbetjesrestaurants. We zitten met Wolfgang in een studentenstad, dus we willen absoluut een meerwaarde creëren voor de studenten. Zo presenteren we bijvoorbeeld spareribs à volonté voor 18,95 euro. Daarnaast leggen we andere accenten. Onze ribbetjes worden altijd gepresenteerd met drie verschillende soorten sausjes: natuur, klassieker en onze eigen Wolfgangsaus. De ingrediënten van dat laatste sausje zijn een geheim”, aldus Valtrim. Het team van Wolfgang telt al meteen 10 medewerkers. “We zochten een pand dat groot genoeg was. Ik denk niet dat veel restaurants in Leuven meteen 50 mensen aan een tafel kunnen plaatsen”, aldus de uitbater.

“Grote groepen, bedrijven, studenten, kinderen, kortom iedereen die van ribbetjes houdt, is hier voortaan aan het juiste adres. De deur staat altijd open”, voegt de zaakvoerder er nog graag aan toe. Wolfgang is dagelijks open vanaf 18 uur en zondag reeds om 12 uur. Reserveren kan voortaan via de website.