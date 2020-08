Na 4 jaar omrijden is het eindelijk zover: de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee is open Bart Mertens

18 augustus 2020

18u30 0 Leuven Vandaag hebben Infrabel en de stad Leuven de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee officieel ingefietst. Goed nieuws, want de Leuvenaars moesten liefst vier jaar wachten op de verbinding tussen de Abdij van Park en de Philipssite. “De investering van 1,2 miljoen euro komt zowel de lokale mobiliteit als de veiligheid van het treinverkeer ten goede”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).



Samen met schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V), schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) en schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V) heeft Infrabel de gloednieuwe Parkwegbrug in Heverlee officieel ingehuldigd. Dankzij deze nieuwe infrastructuur voor fietsers en voetgangers over het spoor zijn de Abdij van Park en de Philipssite opnieuw vlot met elkaar verbonden. De brug is 4,5 meter breed en heeft 1,2 miljoen euro gekost.

Tijdelijke brug

Door de corona-epidemie lagen de werkzaamheden ongeveer een maand stil, maar daar kwam het niet op aan na ruim 4 jaar wachten. “Toen de brug in 2016 afgesloten werd, was het voor velen even slikken”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Voor de vele scholieren, buurtbewoners en de fietsende werknemers en UCLL-studenten naar het bedrijventerrein Haasrode was het een heel stuk omrijden. Er werd onderzocht of een tijdelijke brug een tussenoplossing was, maar al snel bleek er zo goed als geen tijdswinst mee te boeken. De Leuvenaars waren ongeduldig. Begrijpelijk, maar men moet weten dat er heel wat voorbereidend werk aan te pas kwam. Zelfs de bakstenen werden speciaal gekozen door onze ingenieur Monumentenzorg, die de restauratie van de parkabdij opvolgt zodat ze refereren aan de historische abdij.”

Aansluitend op de fietstunnel, het fietspad langs het spoor en de fietsspiraal vormt de nieuwe Parkwegbrug het sluitstuk van een nieuwe kwalitatieve fietsverbinding Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Ondanks het lange wachten op de nieuwe brug hield Infrabel wel woord want september 2020 was de deadline. De brug maakt deel uit van de vele kwalitatieve en veilige fietsroutes die de stad Leuven wil realiseren of al gerealiseerd heeft in het nabije verleden. “Deze brug vormt een cruciale fietsverbinding”, zegt David Dessers, schepen van Mobiliteit. “Aansluitend op de fietstunnel, het fietspad langs het spoor en de fietsspiraal vormt de nieuwe Parkwegbrug het sluitstuk van een nieuwe kwalitatieve fietsverbinding in Kessel-Lo en Heverlee. De fietsspiraal, het fietspad aan het Martelarenplein en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg toonden al aan dat stad Leuven maximaal investeert in de aanleg van veilige fietsverbindingen. Dankzij de inspanningen van Infrabel is er nu ook via de Parkwegbrug opnieuw een veilige route.”