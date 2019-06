Na 117 jaar sluit juwelier Tollet deuren Bart Mertens

24 juni 2019

18u00 0 Leuven De bekende Leuvense juwelier Tollet in de Bondgenotenlaan sluit binnenkort de deuren. “Na meer dan een eeuw is het tijd om de pagina om te slaan. Als familie hebben wij beslist om de deuren van onze zaak definitief te sluiten”, zeggen Yves, Marie-Alice en Jean-Jacques Tollet.

De Leuvense handelskern heeft in de eerste zes maanden van dit jaar al heel wat grote namen verloren. De meest recente was Verbinnen in de Bondgenotenlaan die met een nieuw concept van start gaat in de Tiensestraat. Amper een week nadat Verbinnen bekend maakte dat de winkel in de Bondgenotenlaan zou sluiten, krijgt de Leuvense winkelstraat opnieuw een opdoffer van formaat te verwerken. Deze is de bekende juwelier Tollet de grote naam die er de brui aangeeft. Tollet is niet zomaar een juwelier want de zaak bestaat al 117 jaar.

“Na meer dan een eeuw, is het tijd om de pagina om te slaan”, zeggen Yves, Marie-Alice en Jean-Jacques Tollet. “Als familie hebben wij beslist om de deuren van onze zaak definitief te sluiten. We staan erop onze klanten te bedanken voor hun vertrouwen in al die jaren. Het was ons een waar genoegen om de mooiste sieraden en horloges aan te bieden.” Juwelier Tollet wil de trouwe klanten nog een allerlaatste keer bedanken en wel met uitzonderlijke kortingen. “We geven kortingen van 20 tot 50 % op alle artikelen in onze zaak”, besluit de familie Tollet.