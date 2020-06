N-VA wil zwaar verkeer tijdens ochtend- en avondspits uit schoolbuurten weren Bart Mertens

04 juni 2020

11u46 0 Leuven Het Leuvens stadsbestuur gaat resoluut voor veilige schoolomgevingen. Volgens oppositiepartij N-VA blijft vrachtverkeer een groot knelpunt. “We stellen voor om zwaar verkeer te weren uit de buurt van scholen tijdens de spitsuren”, zegt gemeenteraadslid Zeger Debyser.

De stad Leuven leverde al meerdere inspanningen om schoolomgevingen veiliger te maken en daar is N-VA naar eigen zeggen blij mee. Een groot knelpunt blijft evenwel de aanwezigheid van vrachtverkeer en vuilniswagens in schoolbuurten tijdens de schoolspits. Daarom vraagt N-VA aan het Leuvense stadsbestuur om in navolging van 59 andere het Charter Werftransport te ondertekenen. N- VA vraagt ook dat het stadsbestuur zelf het goede voorbeeld geeft en met de stadsdiensten duidelijke afspraken maakt over het weren van vuilniswagens in schoolomgevingen tijdens de spitsuren. Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “Kinderen en jongeren moeten in een veilige omgeving naar school kunnen fietsen. Het weren van vrachtwagens en vuilniswagens is daarbij cruciaal. Wij hebben dit in 2017 reeds aangekaart en Mohamed Ridouani beloofde maatregelen. Drie jaar later komen fietsende jongeren en kinderen op weg naar school nog al te vaak in conflict met vrachtwagens of vuilniswagens. Er is dus nog werk aan de winkel.”