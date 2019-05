N-VA: “Verplichte parkeerplaats in hartje stad niet meer van deze tijd”, Carl Devlies (CD&V) wil reglement herzien Bart Mertens

22 mei 2019

16u45 2 Leuven Wonen in Leuven kost handenvol geld. Volgens N-VA kan het schrappen van de verplichte parkeerplaats de pil verlichten voor gezinnen die binnen de ring een woning bouwen. “Een parkeerplaats verplichten, is niet in lijn met de klimaatambities”, zegt Lorin Parys (N-VA). Schepen Carl Devlies (CD&V) toont zich bereid om het reglement "onder bepaalde voorwaarden” te herbekijken.

Hoewel de prijzen voor appartementen wat gestabiliseerd zijn, is er van ‘goedkoop wonen’ nog geen sprake. Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) kondigde zopas aan dat het nieuwe stadsbestuur tal van maatregelen gaat nemen om de Leuvense woonmarkt beter onder controle te krijgen.

De retributies kunnen oplopen tot 14.000 euro. Dat is de prijs van een mooie keuken Lorin Parys (N-VA)

Klimaatneutrale ambities

Vanuit de oppositie doet N-VA-fractieleider Lorin Parys nu een opmerkelijk voorstel. “De stad kan een positieve bijdrage leveren aan het woonbeleid door haar eigen reglement aan te passen aan de klimaatneutrale ambities”, zegt Parys. “Momenteel ben je immers verplicht om een autoparkeerplaats te voorzien als je een vergunning aanvraagt voor een bouwproject binnen de ring. Wie niet kan voldoen aan die voorwaarde, moet 8.000 euro betalen aan de stad. Nochtans hebben 21% van de Leuvense gezinnen geen auto. De realisatie van een nieuwbouw binnen de ring kan al snel oplopen tot 14.000 euro extra als je alle retributies –zoals de inname van het openbaar domein- meetelt. Dat is de prijs van een mooie keuken.”

Steeds meer gezinnen kiezen er bewust voor om zonder eigen wagen door het leven te gaan. Dat moeten we blijven aanmoedigen. In die zin kan het huidige reglement wel eens herbekeken worden Schepen Carl Devlies (CD&V)

Voor alle duidelijkheid: de verplichte autoparkeerplaats is alleen van toepassing als je een pand binnen de ring helemaal afbreekt en een volledig nieuw gebouw zet. Het is dus niét van toepassing bij verbouwingen waarbij de structuur van het pand intact blijft. “Bovendien moet die verplichte parkeerplaats zich bevinden op één kilometer van de woning”, reageert schepen Carl Devlies (CD&V). “Je kan dus een garage kopen op enige afstand om te voldoen aan de voorwaarde.” Nu kost een garage in hartje Leuven al snel 20.000 euro of meer, wat mensen zonder wagen eerder laat kiezen voor de extra 8.000 euro.

Reglement herbekijken

Schepen Carl Devlies toont begrip voor het voorstel van Lorin Parys. “Er is inderdaad een shift van de auto naar de fiets in onze stad”, vertelt Devlies. “Steeds meer gezinnen kiezen er bewust voor om zonder eigen wagen door het leven te gaan. Dat moeten we blijven aanmoedigen. In die zin kan het huidige reglement wel eens herbekeken worden, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Men zou dan bijvoorbeeld geen recht hebben op een bewonerskaart om op straat te parkeren. Ik ben bereid om deze kwestie te bespreken in de gemeenteraad.”