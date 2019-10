N-VA tevreden met plaatsverbod-maatregel op Oude Markt. “Maar we kunnen nog meer doen”, zegt Lorin Parys (N-VA) Bart Mertens

09 oktober 2019

20u30 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur gaat hardnekkige amokmakers een plaatsverbod op de Oude Markt opleggen. Die maatregel kan rekenen op applaus van oppositiepartij N-VA. Ondertussen stellen sommige cafébazen zich wel vragen hoe het nu precies zit met de richtlijn om de terrassen op te kuisen vanaf 6 uur ’s ochtends.

Het zogenaamde plaatsverbod op de Oude Markt –de Leuvense versie van een stadionverbod- kan rekenen op de goedkeuring van N-VA. De oppositiepartij is tevreden dat er actie wordt ondernomen tegen overlast en geweld om het Leuvense uitgaansleven veilig te houden. “Uiteraard jagen we deze maatregel als stok achter de deur toe. Dat is logisch want we hebben het zelf al een gelijkaardig voorstel gedaan in het verleden. We betreuren het wel dat de korpschef volledig uitsluit dat het politiekantoor op de Grote Markt opnieuw de deuren opent tijdens uitgaansnachten. Verder vinden we het nodig dat er een soort digitale communicatiegroep wordt opgericht waarin de horeca en de politie snel met elkaar kunnen communiceren. Ook zo’n maatregel zou de veiligheid ten goede komen in het Leuvense uitgaansleven.”

Terrassen

Ondertussen stellen sommige cafébazen zich wel vragen bij de richtlijn om ten laatste tegen 7 uur ’s ochtends de terrassen op te kuisen. “Het sluitingsuur om 7 uur geldt blijkbaar dus al voor enkele cafés. Ik dacht dat dit nog niet officieel was”, zegt cafébaas Kristof ‘Dike’ Van Camp van Villa Artois op Facebook. “De politie heeft mijn zaak deze ochtend gesloten om 7.15 uur. Vanaf nu zullen we dus sluiten om 7 uur. Wel jammer dat een mededeling van de stad in de krant nu ook al rechtsgeldigheid heeft blijkbaar. Voor de rest heb ik over deze regel niets officieel vernomen. Ik voel me toch een beetje geviseerd.”