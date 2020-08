N-VA reageert op ICT-strategie van stad Leuven: “Dit klinkt anno 2020 zeer bedenkelijk” Bart Mertens

26 augustus 2020

16u30 2 Leuven N-VA Leuven vraagt de stad Leuven om vooruitstrevend te zijn inzake ICT en haar specialisten te laten onderzoeken in hoeverre de nieuwste ontwikkelingen ingepast kunnen worden in de organisatie van het stadsbestuur. “Het lijkt een beetje op oude dieselwagens rijdende houden tot ze uit elkaar vallen, want dat is zogenaamd beter voor het milieu”, zegt Katrien Houtmeyers.

Vorige week kondigde het Leuvense stadsbestuur aan dat er werk wordt gemaakt van een duurzame ICT-omgeving en dat er als eerste stad in Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten met Fair ICT Flanders. Dat houdt onder meer in dat apparatuur langer ingezet zou worden en dat de serverruimtes energiezuiniger zouden worden. Oppositiepartij N-VA heeft twijfels over die strategie. “Wat als een nobel initiatief klinkt, is anno 2020 eigenlijk zeer bedenkelijk”, zegt gemeenteraadslid en parlementslid Katrien Houtmeyers (N-VA). “Het lijkt een beetje op oude dieselwagens rijdende houden tot ze uit elkaar vallen want dat is zogenaamd beter voor het milieu. Al jaren maakt de ICT-wereld een evolutie door in de richting van cloudtechnologie. Die is eenvoudig en duurzaam. Je surft onmiddellijk mee op de laatste technologische waves en bespaart enorm op exploitatiekosten.”

Enkel symbolische waarde

Gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA) heeft ook bedenkingen. “Leuven slaat duidelijk een ander pad in. Eentje van een verouderde, niet geoptimaliseerde en onbetrouwbare ICT-omgeving. De aankoop van Fair Trade-computermuizen is dan ook het enige positieve, maar helaas heeft dit door het kiezen voor een voor de rest verouderde oplossing enkel een symbolische waarde.”

N-VA Leuven vraagt nu om andere pistes minstens te onderzoeken. “Leuven zou ook gebruik kunnen maken van de ICT-raamcontracten van de Vlaamse overheid. Studies bij andere organisaties gaven aan dat de energieconsumptie tot de helft teruggebracht kan worden met daarbovenop nog aanzienlijke besparingen op de aankoop en het beheer van de ICT apparatuur. Met de besparingen die Leuven hierop zou realiseren, kan er werk gemaakt worden van een verdere optimalisatie van de digitale dienstverlening voor burgers en ondernemingen.”