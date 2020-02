N-VA pleit opnieuw voor dierenasiel in Leuven. “Er komt nieuwe samenwerking met De Zorghoeve”, zegt schepen van Dierenwelzijn Van Oppens Bart Mertens

19 februari 2020

17u59 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur wil werk maken van een dierenasiel maar dat loopt voorlopig niet van een leien dakje. “Na een hobbelig parcours met De Zorghoeve in Leefdaal stapt Leuven in een tweede samenwerking met De Zorghoeve in Kortenaken. We maken ons daar zorgen over”, zeggen Debby Appermans en Lies Verlinden van oppositiepartij N-VA. Schepen Van Oppens heeft alle vertrouwen in de nieuwe overeenkomst.

Om met de kern van de zaak te beginnen: de regio Leuven heeft dringend nood aan een kwaliteitsvol dierenasiel. Daarover is iedereen het eens, over de partijgrenzen heen. Blijft de vraag: komt er een dierenasiel of komt er geen? Voorlopig is er geen eenduidig antwoord op die vraag. Feit is dat de situatie nog erger is geworden dan voorheen door de sluiting van het asiel in Aarschot. Als klap op de vuurpijl stapte de stad Leuven in een overeenkomst met De Zorghoeve in Leefdaal als aanvulling op de bestaande goede samenwerking met vzw Zwerfkat in Leuven. Dat leverde allesbehalve het gewenste resultaat op. Integendeel, het ene probleem na het andere dook op en dat leidde zelfs tot de tijdelijke opschorting van de samenwerking wegens wantoestanden in het asiel. Het ontbreken van een vergunning en de uitbraak van het Parvovirus deden de zaak ook geen goed.

De Zorghoeve

De stad Leuven drukte de hoop uit om een eigen asiel op te richten, eventueel in samenwerking met andere gemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant. Toen in december vorig jaar het nieuws kwam dat De Zorghoeve de deuren sloot, kwamen de gesprekken in een stroomversnelling maar het feit dat De Zorghoeve een nieuwe locatie vond in Kortenaken zorgde ervoor dat de plannen voor een eigen Leuvens asiel weer in de koelkast verdwenen. Tot zover de geschiedenis en nu lijkt het erop dat heel het verhaal zal uitdraaien op een nieuwe samenwerking met De Zorghoeve, deze keer in Kortenaken. Oppositiepartij N-VA stelt zich daar grote vragen bij. “Leuven wil nu opnieuw een samenwerking aangaan met De Zorghoeve en voorziet daarvoor een jaarlijks bedrag van 35.000 euro. Dit is liefst 15.000 euro meer dan de stad wou investeren in een eigen asiel”, aldus Debby Appermans, gemeenteraadslid voor N-VA Leuven. “Extra geld voor dierenwelzijn is broodnodig maar is het verstandig om dit aan deze samenwerking te spenderen? N-VA stelt zich ernstige vragen bij de omstandigheden waarin de dieren worden opgevangen op de nieuwe locatie van De Zorghoeve.”

De stad Leuven moet meer ambitie tonen en blijven gaan voor de opstart van een eigen asiel Lies Verlinden van N-VA

Gemeenteraadslid Lies Verlinden (N-VA) ziet heel wat concrete problemen. “Er zijn heel wat investeringen nodig om het pand geschikt te maken voor dierenopvang. En is het wel verstandig om in zee te gaan met een locatie die zo ver van Leuven is gelegen? Er zijn andere dierenasielen met een goede reputatie die op dezelfde afstand liggen of amper 10 km verder zijn gevestigd. De stad Leuven moet meer ambitie tonen en blijven gaan voor de opstart van een eigen asiel.”

Beste oplossing

Schepen van Dierenwelzijn Van Oppens (Groen) stelt dat de piste voor een intergemeentelijk dierenasiel in de buurt van Leuven nog niet definitief verlaten is maar gaat nu wel voluit voor opvang in De Zorghoeve in Kortenaken. “Dit is nu de beste oplossing. Als er zich opportuniteiten voordoen dan zullen we die bekijken maar ze zijn er voorlopig niet. Ik heb alle vertrouwen in de nieuwe overeenkomst en we gaan ook meer investeren om de kwaliteit te garanderen. Leuven investeert overigens opvallend meer in dierenwelzijn. We evolueren van zo’n 25.000 euro naar ruim 85.000 euro.”