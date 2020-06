N-VA over uitbreiding fietszone: “Corona-epidemie mag geen excuus zijn om participatie in quarantaine te plaatsen” Bart Mertens

02 juni 2020

12u24 0 Leuven Oppositiepartij N-VA reageert positief op de uitbreiding van de fietszone in Leuven maar stelt zich wel vragen bij het aspect inspraak. “Schepen Dessers lanceert de beslissing in de pers zonder ze eerst met de raadsleden te bespreken. En kregen de Leuvenaars wel inspraak? Coronatijden mogen geen excuus zijn om participatie in quarantaine te plaatsen”, klinkt het.

De fietszone in Leuven wordt vanaf september uitgebreid. Een ingrijpende maatregel die bovendien wordt geflankeerd met maatregelen zoals meer fietsoptelstroken en de toelating voor fietsers om op welbepaalde locaties veilig het rode licht te negeren. Oppositiepartij N-VA is niet tegen deze beslissingen maar viel naar eigen zeggen wel uit de lucht. “Het is jammer, maar schepen Dessers lanceert opnieuw mobiliteitsbeslissingen in de pers zonder ze eerst met de raadsleden te bespreken. Kregen de Leuvenaars wel inspraak in de besluitvorming? Coronatijden mogen geen excuus zijn om participatie in quarantaine te plaatsen”, klinkt het kritisch.

Bij het doorfietsen aan verkeerslichten rekenen we erop dat dit veilig kan gebeuren. Het is jammer dat in dit plan geen specifieke maatregelen worden genomen voor onze voetgangers Gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA)

N-VA is tevreden dat het stadsbestuur de fietsers meer ruimte geeft maar waarschuwt ook voor conflicten met andere weggebruikers. “Een fietsveilige inrichting van woonstraten in het centrum kunnen we steunen. Graag zien we dat ook vertaald in eenvormige weginfrastructuur waarbij we hopen dat niet alle straten nu rood geverfd zullen worden. Eenvormigheid wil ook zeggen dat lusstraten geen fietsstraten zijn maar moet de Parkstraat dan niet heringericht worden? Hopelijk worden ook alle conflicten met busverkeer vermeden”, zegt gemeenteraadslid Tine Eerlingen. Collega-gemeenteraadslid Zeger Debyser denkt ook aan de voetgangers. “Bij het doorfietsen aan verkeerslichten rekenen we erop dat dit veilig kan gebeuren. Het is jammer dat in dit plan geen specifieke maatregelen worden genomen voor onze voetgangers. We vragen dan ook een zebrapadenplan en een versnelling van het stoepenplan.”

Auto

Federaal parlementslid en gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers wil ook de auto niet vergeten in het verhaal en pleit opnieuw voor een uur gratis ondergronds parkeren in de parkings op de lusstraten. “Leuven is de grootste centrumstad van Vlaams-Brabant en die is niet voor iedereen bereikbaar met de fiets. Zeker in coronatijden zullen vele bezoekers de auto verkiezen boven het openbaar vervoer. Deze bezoekers zijn absoluut noodzakelijk voor de handel en hopelijk snel ook weer voor de horeca. Het is goed dat de wagens nog steeds even welkom zijn via de lusstraten maar een gratis uurtje ondergronds parkeren moet in Leuven toch kunnen?”