N-VA over geweld op Oude Markt: “Politiekantoor op Grote Markt opnieuw openen” Bart Mertens

06 augustus 2019

16u15 9 Leuven Lorin Parys en Lies Verlinden (N-VA) pleiten voor een lik-op-stukbeleid ten aanzien van jongeren die zinloos geweld plegen. Aanleiding is een incident op de Leuvense Oude Markt eind vorig week, waarbij jongeren een veertiger stevig toetakelden. “Het politiekantoor op de Grote Markt moet heropend worden”, klinkt het.

Op de videobeelden op sociale media is te zien hoe een groep van een vijftal jongeren in de nacht van donderdag op vrijdag de veertiger omstreeks 5 uur ‘s morgens voor een café op de Oude Markt omsingelen. Vervolgens velt een van hen de man met een gerichte karatetrap. Volgens politiewoordvoerder Marc Vranckx werd het slachtoffer met een bloedende hoofdwonde naar het ziekenhuis afgevoerd. De man verklaarde dat hij hardhandig werd aangepakt nadat hij weigerde in te gaan op de eis om geld af te geven. De daders zijn momenteel nog spoorloos.

“Voor geweld is geen plek in Leuven”, laten Lies Verlinden en Lorin Parys van N-VA optekenen. “We willen we dat het politiekantoor in het hart van de stad op de Grote Markt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open blijft zodat de politie altijd in de buurt is en snel kan ingrijpen. Het groepje dat geweld pleegde, werd trouwens eerder op de avond al in verschillende cafés geweigerd.”

“Een WhatsApp buurtinformatienetwerk Oude Markt, waarbij de politie meeleest, moet ervoor zorgen dat die informatie meteen ook bij de politie is. En een ANPR camera-netwerk langs invalswegen zou moeten dienen om te controleren wie Leuven binnen rijdt met de wagen. Tenslotte willen we dat het aantal manschappen van de Leuvense politie zo snel mogelijk wordt ingevuld.”

Volgens politiewoordvoerder Marc Vranckx is er momenteel al een heel intense samenwerking tussen de cafébazen en de politie. “We zitten regelmatig rond de tafel over allerhande aspecten zoals veiligheid. Cafébazen, portiers en tappers werden door ons uitgebreid gebrieft over hoe ze zaken zoals drugs en aankomende agressie kunnen herkennen en melden. Het gsm-nummer van de burgerpatrouilles, die ‘s nachts vaak op de Oude Markt aanwezig zijn, is bij hun bekend zodat ze deze onmiddellijk kunnen verwittigen bij problemen. De politiediensten die ter plekke of in de buurt aanwezig is krijgt ook snel beschikbare beelden te zien”, aldus Vranckx.