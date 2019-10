N-VA over circulatieplan: ‘auto’s bannen leidt ook tot minder fietsers en voetgangers’ ADPW

10 oktober 2019

18u30 0 Leuven De Stad Leuven evalueerde het circulatieplan door verkeerstellingen in de binnenstad van 2019 met 2016 te vergelijken. Ook N-VA Leuven kon de resultaten van de verkeerstellingen inzien. “Het is juist dat tijdens de week meer fietsers en minder wagens in de binnenstad rijden. Merkwaardig is wel dat dit resultaat niet gehaald wordt op zaterdagen. Op zaterdagen rijden er nu 6% meer wagens op de ring en in de binnenstad gebruikt men de wagen duidelijk nog steeds meer dan de fiets. Nog verontrustender is de daling van fietsers en voetgangers in het voetgangersgebied op week-en zaterdagen”, klinkt het bij de N-VA.

De stad Leuven berichtte onlangs over de resultaten van het circulatieplan. Gemeenteraadslid Zeger Debyser heeft zijn bedenkingen bij de resultaten van het circulatieplan: “Zelf moest ik een week wachten om de studie in te zien. Ik begrijp nu waarom. De berichtgeving was eenzijdig en meldde enkel de positieve resultaten. Het is juist dat op weekdagen 44% meer fietsen rijden in de binnenstad. Maar het is natuurlijk belangrijk te weten waar die rijden en wie dat zijn. De cameratellingen van voetgangers en fietsers in het autoluwe voetgangersgebied tonen alvast aan dat het aantal stappers en trappers daar is gedaald sinds het circulatieplan. Tussen 2017 en 2019 telt het stadsbestuur tussen de 6 en de 14% minder voetgangers in het voetgangersgebied en rijden er ook 20 à 30% minder fietsers. Ondanks de opwaardering van het openbaar domein leidt het bannen van de auto’s dus ook tot minder fietsers en voetgangers in het winkelhart van deze stad”, meent Debyser.

Dat het circulatieplan bovendien een verschuiving van autoverkeer meebracht is zeer goed merkbaar op zaterdagen, vindt de N-VA. “Dan rijden er 6% meer wagens op de ring. Bovendien is de modale shift van wagen naar fiets in het weekend veel minder uitgesproken. De stijging van het aantal fietsers op zaterdag is dan ook beperkt tot 16%. Zou het kunnen dat de talrijke studenten op de fiets een vertekend beeld geven van het verplaatsingsgedrag van de Leuvenaars in de week?”, zo vragen ze zich af.

“We hopen dat de evaluatie van het circulatieplan uit meer bestaat dan deze verkeerstellingen. We hebben nog geen cijfers over fijn stof of over de impact op de handel. Vele lusstraten klagen over verminderde leefbaarheid. Bovendien vragen we een eerlijke evaluatie met voordelen en nadelen. Behoud de voordelen van het circulatieplan, maar werk de nadelen weg”, meent fractieleider Lorin Parys.