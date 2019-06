N-VA Leuven vraagt alternatieve oplossing voor afsluiten Platte Lostraat Bart Mertens

27 juni 2019

19u00 0 Leuven Voor de aanleg van een fietstunnel die Kessel-Lo moet verbinden met Heverlee wordt de Tiensesteenweg, ter hoogte van de Martelarenlaan, van 29 juni tot 15 juli gesloten. Het volledig afsluiten van de Platte Lostraat veroorzaakt heel wat hinder voor de bewoners van Kessel-lo. N- VA Leuven stelt een alternatieve oplossing voor met minder hinder.

“We zijn heel blij met de nieuwe fietstunnel en de langverwachte heropening van de fietsbrug naar de Tivolistraat”, zegt gemeenteraadslid Debby Appermans van N-VA Leuven. “Dat dergelijke werken met hinder gepaard gaan, is onvermijdelijk maar het lijkt ons billijk die hinder beter te verdelen.” In een brief naar de inwoners stelde de stad eerder voor dat het autoverkeer op weg naar Leuven vanop de Tiensesteenweg de Meerdaalboslaan moet nemen naar de E40 richting Brussel en vervolgens de E314 naar Hasselt moet volgen om via de Koning Boudewijnlaan opnieuw richting de ring van Leuven te rijden.

Om sluipverkeer te vermijden, is de stad van plan om de Platte Lostraat gedurende de 16 dagen langs de kant van de steenweg voor alle autoverkeer af te sluiten. “We hebben begrip voor de bewoners van de Platte Lostraat die sluipverkeer vrezen maar deze ingreep zorgt wel voor een omweg van bijna 15 kilometer voor wie van Korbeek-Lo naar Kessel-Lo rijdt. Er is ook nog de extra verkeersoverlast op de Geldenaaksebaan en de zijstraten van de Koning Albertlaan. Met de fiets gaan winkelen, is een goed alternatief om de omleiding te vermijden maar dat is niet altijd even praktisch.”

Het is goed dat Leuven in het dossier Panoramalaan reageert maar Leuven zou de lusten en lasten best ook in rekening brengen als ze zelf overgaat tot het afsluiten van straten. Katrien Houtmeyers (N-VA)

Camera

Op de gemeenteraad stelde Debby Appermans zopas voor om enkel plaatselijk verkeer toe te laten in de Platte Lostraat tijdens de werken en daar ook op te controleren. Een snelheidscamera lijkt ook aangewezen volgens Appermans. Gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) voegt er nog het volgende aan toe: “Het dossier van de Panoramalaan in Bierbeek leert ons dat straten afsluiten voor autoverkeer steeds gepaard gaat met het verschuiven van de lasten naar naburige straten. Het is goed dat Leuven in het dossier Panoramalaan reageert. Maar Leuven zou dit verhaal van lusten en lasten best ook in rekening brengen als ze zelf overgaat tot het afsluiten van straten.”