N-VA Leuven: “Shop&Go-fietsenstalling aan Stadskantoor” Bart Mertens

24 februari 2020

16u00 0 Leuven De Leuvense oppositiepartij N-VA pleit voor een shop&go-fietsenstalling aan het Stadskantoor. “Nu de wandelboulevard voor het kantoor opengesteld is voor fietsers lijkt het ons de ideale locatie”, zeggen gemeenteraadsleden Veerle Bovyn en Debby Appermans.

Steeds meer mensen nemen de fiets maar het is niet altijd gemakkelijk om de tweewieler correct te stallen in de onmiddellijke buurt van je bestemming. Vooral bij korte boodschappen is dat belangrijk want niemand wil nog een hele afstand te voet afleggen. N-VA Leuven meent dat de tijd rijp is om de eerste shop&go-fietsenstalling te plaatsen in Leuven. “De invoering van Shop&Go-fietsparkings kan technologisch op een eenvoudige manier gerealiseerd worden”, aldus gemeenteraadsleden Veerle Bovyn en Debby Appermans. “Op je bestemming open je een fietsslot in het fietsrek met een betaalkaart of je identiteitskaart. Je plaatst je fiets en een timer noteert je aankomst. Wie binnen de 45 minuten opnieuw vertrekt, kan het slot kosteloos openen met zijn kaart. Langer parkeren dan voorziene tijd levert een boete op.”

Winkelstraten

Volgens N-VA is de wandelboulevard aan het Stadskantoor de ideale locatie voor een eerste experiment. Die boulevard werd recentelijk ook opengesteld voor fietsers. “De ideale plaats om de eerste Shop&Go-plaatsen voor fietsers te voorzien in Leuven. Dit maakt een bezoek aan het stadskantoor met de fiets veel gemakkelijker. Als er voldoende plaatsen voorzien zijn, moet niemand nog een plaatsje zoeken in de overvolle ondergrondse fietsenparking. Na een eventuele positieve evaluatie kan het systeem verder uitgebreid worden naar andere plaatsen in de stad zoals bijvoorbeeld de drukke winkelstraten.”