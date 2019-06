N-VA Leuven reageert op belasting die stad op reclamefolders wil invoeren: “wij vragen uitstel en eerst overleg met handel en sector” EDLL

13 juni 2019

14u40 1 Leuven N-VA Leuven reageert op het Leuvens stadsbestuur dat vanaf juli een belasting wil invoeren op reclamefolders en gratis informatiebladen zoals Deze Week en Rondom. De partij vraagt eerst overleg met de Leuvense handel en sector, alvorens het stadsbestuur belast.

“De creativiteit die het Leuvens stadsbestuur aan de dag legt om nieuwe belastingen uit te vinden is ongeëvenaard. Wij vragen dat het stadsbestuur eerst overlegt met de Leuvense handelaars, die het vandaag al moeilijk hebben, en met de sector vooraleer het belast ”, zegt Lorin Parys, fractieleider van N-VA. Het stadsbestuur kondigde recent aan om vanaf juli een nieuwe belasting in te voeren op reclamefolders. Ze zullen voortaan enkel in bussen mogen vallen die daar een speciale sticker voor hebben. Een sticker die je in het stadskantoor gratis kan ophalen. Groen Leuven liet eerder al weten dat het stadsbestuur met deze belasting de reclamesector wil laten bijdragen aan de kosten voor de ophaling en zo de afvalberg verkleinen.

“Het bestuur zegt aan de ene kant lokaal kopen te willen stimuleren, maar maakt het voor lokale handelaars duurder om hun goederen lokaal te promoten. Die gratis informatiebladen kunnen enkel bestaan door inkomsten uit reclame en die komt grotendeels van de kleine Leuvense zelfstandige of kmo. Die reclame dreigt nu dus duurder te worden omdat die belasting zal doorgerekend worden”, klinkt het bij N-VA Leuven.