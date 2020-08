N-VA Leuven pleit voor betere monitoring van klimaatproblematiek Bart Mertens

31 augustus 2020

16u00 1 Leuven Het Leuvense stadsbestuur heeft haar nieuw klimaatactieplan voorgesteld en dat kan zowel op applaus als op kritiek vanuit de oppositie rekenen. N-VA Leuven: “Het wordt nu pijnlijk duidelijk dat het stadsbestuur veel communiceert, maar niet realiseert. Daarom zijn we tevreden dat het nieuwe plan veel concreter is”, zeggen gemeenteraadsleden Zeger Debyser en Tine Eerlingen.

“De resultaten van het Leuvense klimaatbeleid tot op vandaag bevestigen dat het stadsbestuur het ambitieniveau voor klimaatbeleid in het verleden al te hoog heeft gesteld”, laat N-VA Leuven optekenen. “Het is een teken aan de wand dat de door de vorige klimaatschepen vooropgestelde doelstelling van een klimaatneutraal Leuven tegen 2030 met 20 jaar wordt uitgesteld. Daarnaast blijkt uit de aangeleverde evaluatie dat de CO2-uitstoot langzamer daalt dan vooropgesteld. De uitdrukkelijke belofte van de vorige klimaatschepen om de uitstoot van de eigen stadsgebouwen met 30% te verminderen tegen 2019 werd niet gehaald.”

Dure beloftes

Een kritische oppositie maar het nieuwe klimaatplan kan ook op steun rekenen. “Het nieuwe plan is veel concreter en dat is goed. Maar ondanks de geleverde inspanningen kunnen we niet beoordelen of doelstellingen worden gehaald. Dit stemt tot nadenken. Waarom kan de KU Leuven wel een overzicht geven van de CO2-uitstoot van hun gebouwen maar het stadsbestuur -ondanks de belofte- nog steeds niet? En waarom kunnen de Leuvense gezinnen wel een reductie van uitstoot realiseren van 18% en het stadsbestuur als grote voortrekker niet?” N-VA Leuven vraagt nu aan het stadsbestuur om een ambitieus klimaatbeleid te blijven voeren maar dan wel op een realistische manier. “Het klimaat is gebaat met effectieve realisaties en niet met de mooiste of duurste beloftes”, besluiten gemeenteraadsleden Tine Eerlingen en Zeger Debyser.