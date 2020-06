N-VA Leuven: “Parkeerkaart voor bewoners die hinder hebben van werkzaamheden komt er dan toch” Bart Mertens

19 juni 2020

12u00 1 Leuven Tijdens werkzaamheden kunnen inwoners hun parkeerplaats soms voor langere tijd niet bereiken. In oktober 2017 vroeg gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) om een gratis bewonersparkeerkaart uit te reiken aan die Leuvenaars en die lijkt er nu te komen.

“Bij werkzaamheden in een blauwe zone is er vaak geen alternatief voor de bewoners die niet in hun garage of op hun oprit kunnen”, legt gemeenteraadslid Zeger Debyser van N-VA Leuven uit. “Zij moeten hun wagen dan noodgedwongen in de wijk parkeren. Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel de parkeerschijf zetten en de wagen elk anderhalf uur verplaatsen ofwel een bewonerskaart van 60 euro aankopen die geldig is voor een jaar. Ik stelde in oktober 2017 al voor om die mensen gratis een bewonerskaart te geven tijdens de duur van de werkzaamheden.”

De mensen investeerden vaak al in een garage die ze niet kunnen gebruiken buiten hun wil om en daarenboven moeten ze nog kosten maken om hun wagen elders te zetten Debby Appermans, gemeenteraadslid voor N-VA Leuven

Creatieve oplossingen

Vorige maand herhaalde gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA) dat voorstel naar aanleiding van de werkzaamheden in Broekhout in Wilsele. “De mensen investeerden vaak al in een garage die ze niet kunnen gebruiken buiten hun wil om en daarenboven moeten ze nog kosten maken om hun wagen elders te zetten. Daarom hebben we nogmaals aan het stadsbestuur gevraagd om in de toekomst zoveel mogelijk naar creatieve oplossingen te zoeken voor bewoners die niet in hun garage geraken tijdens werkzaamheden. Indien er geen concrete oplossing is dan moet je de mensen een gratis bewonersparkeerkaart bezorgen. Op de gemeenteraad klonk het vorige maand nog dat er meerdere pistes onderzocht werden en dat men tegen het najaar hoopte met een oplossing te komen. N-VA Leuven verneemt nu dat de bestuursmeerderheid het voorstel overneemt en inwoners een gratis bewonersparkeerkaart zal geven voor de duur van de werkzaamheden. Het is een praktisch en eenvoudige oplossing die wij uiteraard toejuichen.”