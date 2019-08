N-VA: “Leuven heeft een flipflop-coalitie” Bart Mertens

20 augustus 2019

17u10 0 Leuven N-VA Leuven is niet te spreken over de plannen van het stadsbestuur om tegen 2024 de Benedenstadparking te realiseren als vervanger voor de afgevoerde Bruulparking. “Net zoals Groen en sp.a voor de verkiezingen verkondigden, is N-VA overtuigd dat er geen grote parking nodig is”, zeggen Lorin Parys en Zeger Debyser van N-VA.

“Wij blijven ervan overtuigd dat er geen nieuwe grote parking nodig is in de benedenstad, net zoals Groen en sp.a voor de verkiezing met veel bravoure ook verkondigden”, reageert Lorin Parys van N-VA Leuven op de plannen van het nieuwe stadsbestuur. “N-VA is voor de heraanleg van de Vismarkt met behoud van parkeerplaatsen en tegen het schrappen van parkeerplaatsen op straat. Deze coalitie voerde campagne tegen de Bruulparking en keurt die –het kind kreeg een andere naam- een paar maanden later toch gewoon goed. Groen ging ook voor meer inspraak maar luistert zelfs niet naar de buurt. Het is duidelijk dat Leuven een flipflop-coalitie aan het bestuur heeft. Dat is jammer omdat dit het vertrouwen van de Leuvenaars in zijn politici schaadt”, zeggen Lorin Parys en Zeger Debyser. Die laatste voegt er nog aan toe dat de Benedenstadparking onvoldoende zal zijn om alle bezoekers die met de wagen naar de toekomstige podiumkunstenzaal komen parkeerruimte te bieden. N-VA is zoals bekend geen voorstander om die zaal te bouwen in de Brusselsestraat maar verkiest een locatie in de nabije omgeving van het Leuvense station.