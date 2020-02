N-VA Leuven: “Drie tips om nieuwe fietsenparking onder Martelarenplein gebruiksvriendelijker te maken” Bart Mertens

11 februari 2020

10u30 0 Leuven Oppositiepartij N-VA is bezorgd om de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe fietsenparking onder het Martelarenplein in Leuven. De NMBS voorziet daar ruimte voor 4.000 fietsen maar volgens gemeenteraadsleden Lies Verlinden en Zeger Debyser is er nog ruimte voor verbetering. “Men moet rekening houden met de toename van het aantal elektrische fietsen”, klinkt het.

Extra parking voor fietsen in Leuven is broodnodig. Dat bleek laatst nog uit het dossier van HLN Leuven over de talloze fietsen die her en der in de stad worden geparkeerd. De stad Leuven is zich bewust van het tekort aan fietsenstallingen en maakt ook werk van de problematiek, onder meer met partners zoals bijvoorbeeld NMBS. Die bouwt momenteel een fietsenparking voor 4.000 fietsen onder het Martelarenplein. Gemeenteraadsleden Lies Verlinden en Zeger Debyser, beiden N-VA en beiden fervente fietsers- juichen de extra parking toe maar zien toch nog ruimte voor verbetering. Concreet hebben ze drie tips.

Geen luie trap

“Werk niet met een luie trap maar met een helling om de parking te betreden en te verlaten. Als fietser zal je allesbehalve lui mogen zijn om je fiets langs deze weg in de parking binnen te brengen, zeker als het gaat om een zware elektrische fiets. Ik kan me de files tijdens de spitsuren al inbeelden. Kiezen voor een helling, ook al neemt die wat extra plaats in, was veel logischer geweest. Laat ons hopen dat er toch borstelgoten worden voorzien.”

Elektrische fietsen

“We zijn bezorgd om de ruimte per fiets die wordt voorzien in deze nieuwe parking. Blijkbaar werd er gekozen voor fietsenrekken in verdiepingen zodat de helft van het aantal fietsen sowieso zal moeten worden opgetild. Dit is niet alleen fysiek een aanzienlijke inspanning -zeker bij zware elektrische fietsen- maar voor sommige types fietsen is het gewoon onmogelijk. Men moet rekening houden met het toegenomen aantal elektrische fietsen. Die til je niet zomaar op om te parkeren in een fietsrek op een verdieping.”

Fietsgeleidingssysteem

“N-VA Leuven vraagt al lang om een fietsgeleidingssysteem te voorzien in de fietsenparking aan het station. Het is goed nieuws dat zo’n systeem er komt maar over de uitwerking ervan wordt nog onderhandeld. Wij vragen dat het in één oogopslag duidelijk is waar er nog een vrije plek is en dus niet enkel een aanduiding van het aantal vrije plaatsen voor de hele stalling. Het systeem zou informatie moeten bijhouden over de stallingsduur zodat weesfietsen sneller kunnen worden opgeruimd. Zo wordt Leuven een slimme fietsstad. In de bestaande stallingen zouden weesfietsen ook vaker moeten worden opgeruimd trouwens.”