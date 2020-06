N-VA Leuven: “Bezorgd over de recente ontwikkelingen rond stedelijke scholen SKLO en SBLO Parkschool” Bart Mertens

26 juni 2020

16u30 0 Leuven Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) liet woensdag weten dat het Leuvense stadsbestuur een overnemer zoekt voor SKLO en SBLO Parkschool. N-VA Leuven is bezorgd over deze ontwikkeling. “Het stadsbestuur lijkt voor de vlucht vooruit te kiezen door de hete aardappel door te geven aan een eventuele overnemer”, zegt gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder.

“De voorbije jaren werden veel tijd en middelen geïnvesteerd in de voorbereiding van een grote renovatie van SKLO en SBLO Parkschool. De vernieuwbouw laat al erg lang op zich wachten en is broodnodig. Die twee scholen barsten al jaren uit hun voegen met containerklassen tot gevolg. Vlaanderen had al een subsidie van 4,8 miljoen euro toegezegd. Nadat vorig jaar een vergunning voor de renovatie werd toegekend, geraakte begin april bekend dat die vergunning ingetrokken was na bezwaar van een buurtbewoner. We zijn bezorgd dat de stad nu een overnemer zoekt voor de stedelijke scholen”, aldus fractieleider Lorin Parys.

Terwijl onderwijs een topprioriteit zou moeten zijn, ziet het stadsbestuur het afstoten van de scholen als een besparing voor de stad Lorin Parys (N-VA)

De stad Leuven gaf aan een voortrekkersrol te willen spelen in het Leuvense onderwijs maar gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder (N-VA) ziet het anders nu er een zoektocht wordt gelanceerd naar een overnemer voor SKLO en SBLO. “In de plaats van een voortrekkersrol te spelen en in te zetten op maximaal overleg met de buurt om alsnog tot een gedragen oplossing te komen, lijkt het stadsbestuur nu voor de vlucht vooruit te kiezen door de hete aardappel door te geven aan een eventuele overnemer. Dit betekent dat de broodnodige en langverwachte renovatie andermaal op de lange baan wordt geschoven. Dit valt te betreuren.” Lorin Parys verwoordt het zowaar nog iets straffer: “Terwijl onderwijs een topprioriteit zou moeten zijn, ziet het stadsbestuur het afstoten van de scholen als een besparing voor de stad. Dit is onbegrijpelijk, temeer omdat één van de twee betrokken scholen een school voor buitengewoon lager onderwijs is en meer nog dan een andere school nood heeft aan de beste omkadering.”