N-VA Leuven: “100 euro voor elke Leuvenaar om lokale handel en horeca te steunen” Bart Mertens

06 mei 2020

17u29 0 Leuven N-VA stelde zopas een plan voor om Leuven uit de coronacrisis te halen na de epidemie. In het plan van 25 miljoen euro is er ook plaats voor een opmerkelijk voorstel. “Geef elke volwassen Leuvenaar een consumptiekrediet van 100 euro die ze in de lokale handel en horeca kunnen besteden”, zegt fractieleider Lorin Parys.

De coronacrisis heeft ook Leuven zwaar getroffen maar de tijd om vooruit te kijken is stilaan aangebroken. Dat doet ook oppositiepartij N-VA en wel met een ‘relanceplan’ ter waarde van 25 miljoen euro. In dat plan drie prioriteiten: een sociale stad, een betaalbare woonmarkt en ademruimte voor gezinnen maar voor ook de lokale handel en horeca. In die laatste prioriteit één bijzonder opmerkelijke maatregel die 8,1 miljoen euro zou kosten. “We stellen voor om elke volwassen Leuvenaar een lokaal consumptiekrediet van 100 euro te geven. Dat geld moeten ze besteden in de lokale handel en horeca. Een ander voorstel is het niet innen van stadstaksen op ondernemen en 1 uur gratis ondergronds parkeren via kaartjes die ondernemers aan hun klanten kunnen schenken. Daarnaast voorzien we een campagne voor Leuven als shoppingstad en toeristische stad. In totaal zouden deze maatregelen 11 miljoen euro kosten en dat kan het stadsbestuur door enkele grote projecten te schrappen. We denken bijvoorbeeld aan het openluchtzwembad aan de Vaartkom maar ook aan de MaakLeerPlek, het Comeniusgebouw en een vermindering van de investering voor de renovatie van Hal 9, bijvoorbeeld van 9 naar 4 miljoen euro. Tot slot klopt onze rekening door het groeipad voor de aanwerving van extra personeel te milderen vanaf 2021.”

Om ons ‘relanceplan’ te financieren, kan het stadsbestuur enkele grote projecten schrappen. We denken bijvoorbeeld aan Leuven Bad Lorin Parys (N-VA)

Verder stelt N-VA Leuven voor om de druk op de Leuvense woonmarkt te verlichten door de geplande stijging van de onroerende voorheffing met 10 %. Die maatregel zou 5 miljoen euro vrijmaken voor het Leuvense herstel na de coronacrisis. Tot slot wil N-VA inzetten op een sociale stad met een hele lijst van maatregelen die in totaal 9 miljoen euro zouden kosten.

“Gratis opvang tot 30 juni en lokale initiatieven voor het mentaal welzijn zijn slechts enkele voorbeelden”, aldus Lorin Parys. “Het OCMW moet ook extra budget krijgen en daarvoor zouden we 3 miljoen voorzien in ons herstelplan. Verder ook nog investeringen in de woonzorgcentra, de kwijtschelding van huurgelden voor verenigingen en het behoud van subsidies voor geschrapte evenementen.”