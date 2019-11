N-VA kritisch over ‘prestigeprojecten’ en mogelijke belastingsverhoging ADPW

15 november 2019

15u53 0

In Leuven blijft het wachten op de meerjarenbegroting. “Terwijl de meeste centrumsteden hun toekomstplannen reeds deelden met hun gemeenteraadsleden, moeten we het in Leuven stellen met wat schoten voor de boeg. Weliswaar ferme schoten waarop N-VA Leuven nu al kritische bemerkingen wil maken”, zo klinkt het bij de Leuvense N-VA.

“Deze week werd bekend gemaakt dat de stad 11 miljoen wil investeren in Leuven Bad en de heraanleg van de Vaartkom. N-VA Leuven stelt zich daar vragen bij. Hebben we niet meer nood aan een nieuw zwembad dat een gans jaar beschikbaar is? En komt er ook een extra investering in de heraanleg van vlakke voetpaden, puttenvrije straten, fietspaden en groene pleinen over heel Leuven, ook in de deelgemeenten?”, zo vraagt Katrien Houtmeyers.

“Deze week startte ook het participatieproject rond de podiumkunstenzaal. Kenmerkend is de steeds hogere kostprijs, de steeds vooruitgeschoven opleveringsdatum (nu reeds 2027?) en het steeds schimmiger exploitatieplan. Wie gaat dat betalen? En hoe zal de benedenstad heropleven als we nog 8 jaar moeten wachten?”, vult Zeger Debyser aan.

Ook Lorin Parys toont zich kritisch. “De schoten voor de boeg van het meerjarenplan betreffen prestigeprojecten. N-VA Leuven wil in de meerjarenbegroting investeringen zien in de echte noden van de Leuvenaars: mobiliteit, veiligheid, groenaanleg, betaalbaar wonen in het centrum en de deelgemeenten. Daarenboven vragen we ons af hoe de stad die prestigeprojecten zal financieren. Leuven int nu reeds nominaal zeer hoge inkomsten uit belastingen en retributies. Voor N-VA Leuven kan er geen sprake zijn dat de directe of indirecte belastingen verhogen. Voor ons worden die schoten voor de boeg dan losse flodders”, meent Parys.