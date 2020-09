N-VA feliciteert Leuvenaars voor Europese prijs Bart Mertens

24 september 2020

16u30 0 Leuven Leuven is vandaag uitgeroepen tot Leuven is vandaag uitgeroepen tot Europese hoofdstad van de Innovatie en die prestigieuze titel maakt ook applaus los op de oppositiebanken. “Een bekroning voor alle Leuvenaars die zich elke dag engageren”, zegt fractieleider Lorin Parys (N-VA).

Leuven zat in de race naar de European Capital of Innovation al bij de twaalf meest innovatieve steden van Europa maar vandaag kwam de bekroning. De Dijlestad is door de Europese Commissie uitgeroepen tot de Europese Hoofdstad van de Innovatie. Een mooie prestatie want Leuven nam het onder meer op tegen Milaan, Wenen en Valancia. Het is overigens niet de eerste keer dat Leuven zich bij de innovatieve top van Europa schaart want twee jaar geleden eindigde de universiteitsstad al in de top drie. Dit jaar is het echt prijs en dat verheugt ook oppositiepartij N-VA. “Proficiat aan alle Leuvenaars, bedrijven en organisaties die van Leuven de innovatiehoofdstad maken”, reageert Lorin Parys, fractieleider bij N-VA. “We zijn al langer gekend voor ons innovatief ondernemerschap met bijvoorbeeld de KU Leuven die sinds 2016 de Reuterslijst van meest innovatieve universiteiten van Europa aanvoert. Maar we zien de prijs ook als bekroning voor alle Leuvenaars die zich elke dag -en zeker tijdens deze oronacrisis- engageren in allerlei burgerinitiatieven en op die manier onze stad uniek maken.”