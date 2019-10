N-VA droomt van een kerstboomadoptiebos: “In Nederland doen ze het al”, zegt Katrien Houtmeyers Bart Mertens

21 oktober 2019

12u30 0 Leuven N-VA Leuven wil een ‘kerstboomadoptiebos’ aanplanten op het grasveld achter het woonzorgcentrum in Wijgmaal. “Zo kan een boom meerdere jaren dienst doen als kerstboom en belanden ze niet in de vuilnisbak na de eindejaarsperiode”, zeggen gemeenteraadsleden Katrien Houtmeyers en Debby Appermans.

Een kerstboom is traditie maar helaas belanden heel wat kerstbomen op de vuilnisbelt na de eindejaarsperiode. N-VA Leuven wil daar een einde aan maken en komt met een opmerkelijk voorstel. “In januari belanden kerstbomen vaak op het voetpad, wachtend om versnipperd te worden of nog erger…verbrand. Dat is allesbehalve duurzaam. Daarom willen we met N-VA Leuven vragen aan de stad om een ruimte te voorzien voor een kerstboomadoptiebos”, klinkt het.

Meer concreet: de kerstboom buiten planten zodat de boom de gezelligste periode van het jaar ook overleeft. Gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA): “Als mensen een kerstboom kopen met een kluit dan kunnen ze die met wat goede zorgen gedurende heel de kerstperiode binnen plaatsen. Daarna is het -na een korte aanpassingsperiode- perfect mogelijk om de boom opnieuw buiten te planten. Die boom kan zo meerdere jaren als kerstboom dienen.”

Extra groen

Duurzaam voorstel maar niet iedereen heeft een tuin in Leuven… “Daarom stellen we voor dat de stad een braakliggend terrein voorziet waar die bomen kunnen geplant worden”, vult gemeenteraads- en parlementslid Katrien Houtmeyers (N-VA) aan. “Dit heeft het voordeel dat eigenaars hun boom jaarlijks opnieuw kunnen gebruiken. In Nederland bestaat het systeem al enkele jaren en spreekt men van een kerstboomadoptiebos.” N-VA Leuven denkt concreet aan het grasveld achter het woonzorgcentrum in Wijgmaal voor het kerstbomenbos. “Wellicht zijn er nog andere mogelijke locaties. In elk geval, de boom hergebruiken zal alleszins een positieve impact hebben op het milieu en geeft Leuven extra groen. Hopelijk kunnen we in januari de eerste kerstbomen planten”, besluit N-VA Leuven.