Mysterieus graf ontdekt tijdens archeologisch onderzoek in Sint-Jacob. Maar komt ook de ‘sjakosj’ van de bomma van Louis Tobback naar boven? Bart Mertens

17 december 2019

18u39 8 Leuven Onder het Sint-Jacobsplein komt een bufferbekken dat 350.000 liter water kan opvangen maar dat kan pas worden geplaatst na archeologisch onderzoek. Het zou zomaar kunnen dat de beroemde ‘sjakosj’ van de bomma van Louis Tobback aan de oppervlakte komt want de voormalige Leuvense burgemeester bracht zijn jeugd door in de wijk rond de Sint-Jacobskerk. Tot op heden geen ‘sjakosj’ maar wel een ander mysterie…

Het Sint-Jacobsplein in Leuven ligt momenteel open voor ingrijpende werkzaamheden. Onder het plein komt een bufferbekken dat 350.000 liter regenwater kan opvangen maar eerst moet er nog een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd door een studiebureau in opdracht van Aquafin. “Onze stadsarcheoloog staat hen met raad en daad bij. Op die manier zet de stad Leuven zich als onroerenderfgoedgemeente in om het erfgoed te inventariseren en te waarderen. Zo bouwen we aan een geïntegreerd, innovatief en duurzaam erfgoedbeleid”, legt schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V) uit.

Louis Tobback

Feit is dat de geschiedenis van de wijk ver terug in de tijd gaat, met zekerheid tot in de dertiende eeuw, want toen werd de Sint-Jacobskerk gebouwd. Van de oorspronkelijke kerk rest tegenwoordig nog enkel de toren die trouwens deel uitmaakt van de zeven wonderen van Leuven. Het Sint-Jacobsplein zelf werd dan weer aangelegd in de jaren ’20 van de 19e eeuw maar het gebied hoorde al bij de stad Leuven sinds de 14e eeuw toen de tweede stadsomwalling werd gebouwd. In die tijd was het nog een gehucht dat bestond uit grachten en wegen. “In de middeleeuwen werd het Sint-Jacobsplein ‘de biest’ genoemd, een rotte wei”, liet voormalig burgemeester Louis Tobback (sp.a) zich al eens ontvallen in het verleden. En over Tobback gesproken…als de beroemde ‘sjakosj’ van zijn bomma ergens wordt gevonden tijdens een archeologisch onderzoek dan zal het in de buurt van Sint-Jacob zijn want hij groeide op in de wijk rond de Sint-Jacobskerk. Tot op heden kwam de beroemde sjakosj –een legendarische uitspraak van Tobback tijdens de heraanleg van het Rector De Somerplein- echter nog niet aan de oppervlakte.

Er kwam een graf aan het licht. Opvallend is dat het zich buiten het kerkhof bevindt en dat er twee personen in één graf liggen, met een mondharp Schepen van Erfgoed Carl Devlies (CD&V)

Toch hebben de archeologische opgravingen van het Vlaams Erfgoed Centrum al één en ander opgeleverd. “Zo komen we meer te weten over de oorspronkelijke bewoning en hoe de mens omging met natte gronden binnen de stad, nog steeds een actueel thema”, aldus schepen Devlies. “Bij de opgravingen werden karrensporen zichtbaar. Dit zijn restanten van de voormalige Wagenweg. Deze onverharde weg liep schuin over het plein naar de Tervuursestraat en was de belangrijkste uitvalsweg naar Brussel. Bij toeval werd op de hoek van de Biezenstraat en de Kapucijnenvoer ook de restanten van een stenen brug aangetroffen. Dankzij het stadsarchief weten we dat het over de Ezelsbrug gaat die werd gebouwd in 1824. Met de overwelving van de Voer in 1869 verdween de brug onder het huidige straatniveau. Er kwam ook een graf aan het licht. Opvallend is dat het zich buiten het kerkhof bevindt en dat er twee personen in één graf liggen. Eén van de personen werd met een mondharp begraven. Wie deze mensen waren en waarom ze buiten het kerkhof begraven werden, moet verder onderzoek uitwijzen.”

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het om ketters of ter dood veroordeelden gaat want zij waren niet welkom in de gewijde grond van het kerkhof. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het om slachtoffers van de pest gaat of om gesneuvelde soldaten.