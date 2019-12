Muzikale kerstmarkt op Rector De Somerplein Bart Mertens

17 december 2019

20u00 0 Leuven Op het Rector De Somerplein verzamelt vanavond jong talent. Op het programma optredens van onder meer RUTH, The ABC-band en Stucker maar ook een originele kerstmarkt waar jongeren tussen 17 en 25 jaar hun eigen producten aan de man brachten.

De wintereditie van Jammin’ with Fonske op het Rector De Somerplein is behoorlijk warm voor de tijd van het jaar, letterlijk en figuurlijk. Onder begeleiding van MIJNLEUVEN –het jongerenlabel van stad Leuven- krijgtg jong en lokaal talent een podium op een unieke plek in de binnenstad. Op de affiche optredens van RUTH, The ABC-band en Stucker. Extra leuk tijdens deze wintereditie is de pop-up kerstmarkt met standjes van jongeren tussen 17 en 25 jaar. “Originele kerstcadeaus zoals oorbellen, kersenpitkussentjes, hippe vissershoedjes en huisdieraccessoires…het is er allemaal. Zelfs lippenbalsem ten voordele van Kom op tegen Kanker kan je op de kop tikken. Een eigen standje tijdens deze pop-up kerstmarkt is voor de deelnemers een mooie testcase om hun product op toekomstige klanten los te laten”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).