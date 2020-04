Muzieksector schrijft open brief: “Grote verliezen, maar we denken constructief mee over opties na lockdown” Bart Mertens

10 april 2020

15u00 0 Leuven De impact van de coronacrisis op de brede muzieksector – van artiesten tot freelancers – wordt dag na dag pijnlijk duidelijker. Het is ondertussen hoogst twijfelachtig of grote evenementen deze zomer nog mogen plaatsvinden, al is het wachten tot volgende week woensdag op een definitieve beslissing van de Veiligheidsraad. In afwachting daarvan schreef de muzieksector een open brief.

Het Belgische livecircuit is bezorgd over haar voortbestaan. Dag na dag wordt de impact van de coronacrisis op onze maatschappij immers groter. Terwijl nog steeds ongeveer 6.000 patiënten in onze ziekenhuizen verzorgd worden, organiseert men de eerste denkoefeningen over een leven na de lockdown”, klinkt het in een open brief. “Het circuit van Belgische festivals, muziekclubs en concertzalen lijdt grote verliezen door deze crisis. Maar onze sector wil constructief en creatief meedenken over de opties eens we de draad van het normale leven terug kunnen oppikken. We zijn een creatieve sector die het gewend is om met creatieve oplossingen te komen voor complexe problemen. We bieden onze expertise aan om samen met beleid en wetenschappers werkbare oplossingen te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat muziek in het algemeen en live muziek in het bijzonder broodnodig zal zijn om terug te keren naar het ‘normale leven’. Laat ons samen nadenken over hoe we dat stapsgewijs kunnen organiseren, met aandacht voor de veiligheid en gezondheid van het publiek, maar ook voor de bijzonder kwetsbare situatie van heel wat spelers in deze sector.”

Over de grote zomerevenementen in Leuven is nog geen duidelijkheid, maar we moeten er rekening mee houden dat de corona-epidemie ook daar gevolgen kan hebben. We wachten op het oordeel van de Veiligheidsraad Mike Naert, directeur van Het Depot en programmator van Het Groot Verlof

Ook Mike Naert, directeur van Het Depot en programmator van onder meer Het Groot Verlof in Leuven, maakt zich zorgen over de muzieksector. “We volgen uiteraard de maatregelen van de Veiligheidsraad. Over de grote zomerevenementen in Leuven is nog geen duidelijkheid, maar we moeten er rekening mee houden dat de corona-epidemie ook daar gevolgen kan hebben. We wachten op het oordeel van de Veiligheidsraad. Wat de concerten in Het Depot betreft zijn we op zoek gegaan naar nieuwe data en voor sommige van die data voorzagen we zelfs al reservedata. Uiteraard ben ook ik bezorgd over de brede muzieksector. Het gaat niet enkel over artiesten of afgelaste concerten en evenementen. Er werkt een breed scala van mensen in de sector, van organisatoren tot freelancers. We dringen er bij de overheid op aan om financiële ondersteuning te voorzien, want de verliezen in onze sector stapelen zich op.”

Lees via deze link de integrale brief die er kwam op initiatief van de Belgische festivals, boekers, artiestenmanagers, muziekclubs en culturele centra, gefaciliteerd door VI.BE.