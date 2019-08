Muurschildering van kunstenares Sarah De Vos in Paul van Ostaijenlaan Bart Mertens

24 augustus 2019

18u30 0 Leuven De Leuvense kunstenares Sarah De Vos beleeft drukke tijden in de Paul van Ostaijenlaan. Niet omdat ze er zelf woont maar omdat ze werkt er aan een muurschildering van 2,5 meter op 2 meter. “Het is een ongrijpbaar schaduw-schilderij dat de surrealistische, ritmische en vrije energie uitstraalt zoals het werk van Paul van Ostaijen”, aldus Sarah De Vos.

In 1998 besliste de Leuvense gemeenteraad de Paul van Ostaijenlaan, voorheen bekend als Guido Gezellelaan, om te dopen om verwarring met een gelijknamige straat in Kessel-Lo te vermijden. Naar aanleiding van de 20ste verjaardag ontstond een drievoudig project waarbij het aanwezige straattalent werd ingezet voor een straatboek, gevelplaatjes met fragmenten uit het oeuvre van Paul van Ostaijen en een muurschildering. De Leuvense kunstenares Sarah De Vos, die zelf in de straat woont, is momenteel druk aan het werk aan de muurschildering.

Amsterdam

“Het is een ongrijpbaar schaduw-schilderij dat de surrealistische, ritmische en vrije energie uitstraalt zoals het werk van Paul van Ostaijen”, aldus Sarah De Vos. De Vos studeerde schilderkunst aan Sint-Lucas Antwerpen en volgde een postgraduaat op De Ateliers in Amsterdam. Ze heeft momenteel een atelier in Batiment A in Leuven. Het project in de Paul Van Ostaijenlaan kwam tot stand dankzij een projectsubsidie van de actie ‘Kom op voor je wijk’ van de stad Leuven. Op zondag 1 september om 14 uur staat de officiële inhuldiging op het programma.