Museumspelstraat is vernieuwd: “We hopen dat jonge en minder jonge Leuvenaars zich laten verleiden tot een hinkelspelletje” Bart Mertens

05 juni 2020

13u00 3 Leuven De stad Leuven heeft de zogenaamde Museumspelstraat - die voor het eerst werd aangelegd in 2015 - in een nieuw kleedje gestoken met een eigen ontwerp. “De Savoyestraat is en blijft zo een inspirerende speelse familieplek”, zeggen schepenen Bieke Verlinden (sp.a) en Denise Vandevoort (sp.a).

“Straten in een stad dienen niet alleen om je te verplaatsen. Het zijn ook plekken waar jong en oud fantastisch leuke dingen kunnen doen, van wandelen tot huppelen. Spelen is de manier waarop kinderen hun plek in de samenleving vinden en de straten van onze stad moeten hen daar ook de kans toe geven. Daarom legde de stad Leuven in 2015 de allereerste ‘Museumspelstraat’ aan in de Savoyestraat, waar ook de tuin van M Leuven en het Huis van het Kind zich bevinden. Met deze Museumspelstraat kreeg Leuven er een inspirerende speelse familieplek bij. Eind 2018 waren de beschilderingen vervaagd en verouderd, en werden ze door de stadsdiensten verwijderd in afwachting van een make-over. Samen met M Leuven creëerden de Leuvense stadsdiensten zelf een nieuw ontwerp. In april legden de technische diensten van stad Leuven de gloednieuwe Museumspelstraat aan in thermoplast, een duurzame oplossing”, vertelt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Gezinnen op wandel kunnen vlakbij de Museumspelstraat een gratis stadsbuggy ontlenen voor hun bezoekje aan Leuven in het Buggypunt onder het Rector De Somerplein Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Het werd uiteindelijk een vrolijk en uitdagend parcours voor jong en oud om opnieuw het plezier van spelen op straat te ontdekken. Het parcours loopt langs een massa stippen en lijnen, maar er kwam ook een hinkelpad bij als nostalgische knipoog. “We hopen dat jonge én minder jonge Leuvenaars zich zullen laten verleiden tot een hinkelspelletje”, lacht schepen Bieke Verlinden (sp.a). “Een leuk extraatje in het nieuwe ontwerp is de tekst in braille, een ‘leidmotief’ in de massa stippen. Die braille schrijft Museumspelstraat. Gezinnen op wandel kunnen trouwens ook vlakbij de Museumspelstraat een gratis stadsbuggy ontlenen voor hun bezoekje aan Leuven in het Buggypunt onder het Rector De Somerplein.”