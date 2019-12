Museum PARCUM vanaf 11 december permanent open Bart Mertens

03 december 2019

16u19 1 Leuven Tot op heden was PARCUM-museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur- enkel te bezoeken tijdens tijdelijke thematentoonstellingen. Vanaf 11 december opent het museum in Abdij van Park in Heverlee haar eerste permanente opstelling. “Als museum is het belangrijk om het hele jaar door bezoekers te kunnen ontvangen”, vertelt curator Liesbet Kusters.

Sinds de opening van PARCUM in 2017 presenteerde het museum enkel tijdelijke tentoonstellingen. Tussentijds sloot het museum telkens de deuren maar vanaf 11 december komt daar verandering in. Binnenkort kunnen bezoekers het hele jaar door terecht voor een bezoek in het museum en het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Naast de opening van de kerstexpo ‘De stille getuige’ installeert het museum een permanente opstelling. PARCUM is gelegen in abdijcomplex Abdij van Park dat momenteel nog in volle restauratie is. Naarmate de historische ruimtes verder opgeleverd worden, kan het museum steeds meer uitbreiden.

Kerstverhaal

“Omdat een volwaardige permanente opstelling pas mogelijk is als de abdij volledig gerestaureerd is, hebben we besloten om nu al in een voorlopige permanente opstelling te voorzien. Als museum is het belangrijk om het hele jaar door bezoekers te kunnen ontvangen”, vertelt curator Liesbet Kusters. “Religieus erfgoed is enorm divers maar ook zeer actueel. De bezoeker kan zich verwachten aan verrassende, herkenbare en ontwapenende objecten die een verhaal vertellen over de zoekende mens. We tonen enkele topstukken, zoals bijvoorbeeld een werk van Michiel Coxcie, maar ook de religieuze kitsch. Verder blijft PARCUM ook inzetten op tijdelijke thematentoonstellingen. Zo laat PARCUM deze winter de stille getuigen van het kerstverhaal aan het woord in de dossiertentoonstelling ‘De stille getuige’. Wat dacht de ezel? En wat is de rol van Jozef in het kerstverhaal? In het voorjaar zet het museum dan weer in op een actueel thema. Hoe zet religie mensen in beweging? De thematentoonstelling neemt de bezoeker mee op een tocht langs Bijbelse figuren, van vroegmiddeleeuwse missionarissen tot pelgrims en vluchtelingen.”

Meer info: www.parcum.be