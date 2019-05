Museum PARCUM presenteert eerste zomerexpo Bart Mertens

30 mei 2019

11u30 0 Leuven Museum PARCUM opent op 3 juli haar eerste zomerexpo en eerste collectiepresentatie. Met de tentoonstelling ‘This is not a collection’ schept het museum een beeld van het rijke en brede landschap van religieus erfgoed in Vlaanderen.

PARCUM wil naar eigen zeggen inzetten op de wisselwerking tussen oude en hedendaagse kunst. Met topstukken, bijzondere objecten en alledaagse voorwerpen geeft het museum een beeld van de diversiteit van het religieus erfgoed in Vlaanderen.

“Religieus erfgoed is verrassend veelzijdig maar ook brandend actueel,” zegt curator Liesbet Kusters. “Al van oudsher stelt de mens zich zinsvragen. Over culturen en tijden heen wordt hierop antwoord gegeven via culturele en artistieke expressie. Ook vandaag is dat nog het geval. Thema’s zoals als lichamelijkheid, liefde, identiteit, schuld en verlangen, leven en dood komen in de tentoonstelling ‘This is not a collection’ aan bod.”

Guillaume Bijl

Zo kan de bezoeker een blik werpen op De kruisdraging van Michiel Coxcie maar evengoed komt hij of zij oog in oog te staan met herkenbare artefacten uit het alledaagse leven. Liesbet Kusters: “Verrassende, herkenbare en ontwapenende objecten die een verhaal vertellen over de mens als maatschappelijk en zingevend wezen. Om de hedendaagse en maatschappelijke relevantie van erfgoed nog meer te duiden, brengt PARCUM haar eigen collectie in dialoog met kunstwerken van hedendaagse kunstenaars Guillaume Bijl, David Claerbout, Berlinde De Bruyckere en Ria Pacquée. Bekend werk maar ook minder bekend werk van deze vier kunstenaars stelt de collectie van PARCUM verder in vraag.”