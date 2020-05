Museum M populairder dan ooit: “Uitverkocht tot en met 15 juni” Bart Mertens

26 mei 2020

10u00 0 Leuven De ticketverkoop in museum M in Leuven loopt als een sneltrein. Amper een week na de heropening reserveerden al meer dan 3.000 mensen een bezoek. “De tijdsloten zijn de komende drie weken volledig uitverkocht”, zegt Denise Vandevoort, voorzitter van M.

Op maandag 18 mei trok M Leuven de heropening van de Vlaamse musea op gang. Dat deed het museum in aanwezigheid van Vlaams cultuurminister Jan Jambon (N-VA) maar vooral met de nieuwe tentoonstelling ‘Rodin, Meunier & Minne’. Door de corona-epidemie moeten bezoekers wel vooraf online een tijdslot reserveren en sinds de start van de ticketverkoop op vrijdag 15 mei werden zo al 3.037 bezoeken gereserveerd. “De tijdsloten zijn volledig volzet tot en met 15 juni. Tussen 16 juni en 9 juli is er wel nog plaats, vooral op weekdagen. Het is duidelijk dat de bezoekers M en kunst gemist hebben de voorbije maanden”, zegt Denise Vandevoort, voorzitter van M. Meer info over een bezoek aan M Leuven vind je hier