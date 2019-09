Museum M is niet meer, vanaf nu is het M ADPW

20 september 2019

Het Leuvense museum M bestaat 10 jaar en stelt haar naam én ambities op scherp: M – Museum Leuven wordt nu gewoon M Leuven. Het museum maakt plaats voor een diverse en multidisciplinaire programmatie die het publiek aanspoort om de blik op kunst, de wereld en het eigen leven te verruimen. Verbinding is daarbij de belangrijkste factor.

“Zo is M Leuven het enige museum in België dat oude meesters en hedendaagse kunst met elkaar verbindt in eenzelfde gebouw. Het ‘oude’, het erfgoed of het historische, wordt in M Leuven steeds naar het heden vertaald en relevant gehouden. Dit gebeurt zowel door een publiekswerking op maat van verschillende soorten publieks- en doelgroepen, als door de synergie met de hedendaagse kunstwerken. De huidige programmatie - een combinatie van de Franse hedendaagse kunstenares Béatrice Balcou en een overzichtstentoonstelling van de middeleeuwse beeldhouwersfamilie Borman - is daar een mooi voorbeeld van”, zegt Philippe Mertens van M.

.