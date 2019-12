Musa Lova schenkt 1.000 euro aan ontwikkelingsproject Bart Mertens

18 december 2019

16u19 4 Leuven Leuven is de wereldhoofdstad van de banaan en dat is onder meer te danken aan Musa Leuven, de enige echte bananenlikeur uit de universiteitsstad. De likeur bestaat al tien jaar en steunt al enkele jaren een ontwikkelingsproject van professor Rony Swennen in Kisangani in Afrika.

Met het geld van Musa Lova verwerkt de lokale bevolking bakbananen in bloem. Zo kunnen ze hun tweede belangrijkste voedingsbron gemakkelijker stockeren en transporteren. Dankzij het project van professor Swennen is het inkomen van sommige gezinnen zelfs verdrievoudigd. Fabian Deckers, de bezieler van Musa Lova, is blij dat hij het project al vijf jaar kan ondersteunen met een financiële bijdrage. “Ik ben trots dat ik voor de vijfde keer een cheque kon geven aan professor Swennen. Het geeft me een warm gevoel dat ik dit net nu in de eindejaarsperiode kon doen”, klinkt het.

Er is overigens nog goed nieuws voor de liefhebbers van Musa Lova. Sinds kort is er een nieuwe telg geboren: Musa Lova Rum. Voorlopig enkel te verkrijgen in brasserie Improvisio en in Denon Delhaize in Leuven.

Meer info: www.musalova.be