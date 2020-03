Muntstraat neemt afscheid van een culinaire legende: Cesare Marcucci is niet meer Bart Mertens

30 maart 2020

16u30 0 Leuven De bekende Leuvense restauranteigenaar Cesare Marcucci is overleden op 76-jarige leeftijd. Marcucci werd een bekend gezicht in Leuven door meer dan twintig jaar restaurant Cesare uit te baten in de Muntstraat.

Leuven heeft op 24 maart een bekend culinair gezicht verloren want Cesare Marcucci is niet meer. Voor de Muntstraat –de Leuvense eetstraat bij uitstek- komt het verlies van de voormalige uitbater van restaurant Cesare als een zware slag. “Cesare was jarenlang een zeer gewaardeerde collega”, vertelt Rikky Evers van Wijkcomité Muntstraat. “We willen de familie van Cesare veel sterkte wensen. We herinneren ons Cesare als de man die van 1980 tot 2002 met veel passie voor zijn vak restaurant Cesare uitbaatte in de Muntstraat. Cesare was een joviale man die ook na de stopzetting van zijn zaak nog dagelijks in de Muntstraat kwam om iets te drinken of iets te eten. We wisten dat Cesare al enige tijd aan een ernstige ziekte leed maar we hebben hem daar nooit over horen klagen.” Wie de familie wil condoleren, kan terecht op de website van Pues.