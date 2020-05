Mundia gaat Wereldfeest uitbreiden met educatief luik Bart Mertens

29 mei 2020

10u25 0 Leuven Onder de naam ‘Knal Mundial Digital’ lanceerde de stad Leuven zopas het vernieuwde Leuvens mondiaal netwerk Mundia. Dat is de opvolger van LENNZ, het Leuvens Netwerk Noord-Zuid. “Het zal het mondiaal beleid van de stad de komende jaren mee vorm geven en versterken”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen).

Leuven is geen eiland maar een geëngageerde solidaire stad die verbonden is met de wereld. Dat zegt schepen van Mondiaal Beleid Lies Corneillie (Groen) die online de opvolger van het Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LENNZ) lanceerde onder de naam Mundia. “De uitdagingen van onze stad zijn verweven met globale uitdagingen. Een sterk lokaal mondiaal middenveld is daarvoor onontbeerlijk. Met de oprichting van Mundia willen we de rol van het middenveld nog versterken en nog een stap verder gaan in het realiseren van het Leuvens mondiaal beleid”, aldus schepen Lies Corneillie toe.

Mundia telt momenteel ongeveer 60 Leuvense mondiale partners. Het nieuwe netwerk zal in de eerste plaats de samenwerking tussen de Leuvense mondiale organisaties nog bevorderen. Het netwerk zal de komende jaren ook de hand reiken naar andere actoren en netwerken in de stad. Mundia zal bijvoorbeeld vormingen organiseren over het succesvol werven van fondsen om van Leuven een mensenrechtenstad te maken. Daarnaast zal Mundia inzetten op publieksevenementen. Het Wereldfeest zal bijvoorbeeld uitgebreid worden met een educatief luik en de jaarlijkse 11.11.11-campagne zal duidelijker aanwezig zijn in Leuven. Tot slot zal Mundia de stad adviseren over haar mondiaal beleid en de verdeling van de werkingstoelagen. Mundia kan rekenen op een jaarlijkse toelage van 110.000 euro van de stad Leuven en dat is ongeveer een derde van het jaarbudget voor mondiaal beleid.