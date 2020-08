Voor Jan Heremans (37) was eind juli een spannende periode. In normale omstandigheden zou dat te danken zijn aan festival Leive Vloms waarvan Jan – die in 2016 de diagnose MS kreeg - het gezicht is geworden, maar dit jaar is alles anders. “Ondanks de afgelasting van Leive Vloms was het inderdaad spannend want ik heb Leuven ingeruild voor een nieuwe thuis die is aangepast aan mijn rolstoel”, aldus Heremans.