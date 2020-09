Mr. Crêpe is nieuwe aanwinst voor Parijsstraat Bart Mertens

08 september 2020

17u30 9 Leuven In de Parijsstraat in Leuven heeft zopas Mr. Crêpe de deuren geopend. De nieuwe zaak is gespecialiseerd in - u raadt het al - pannenkoeken.

Er is nog leven na het coronavirus voor de Leuvense handel en Mr. Crêpe is daar het beste bewijs van. Die nieuwe zaak opende zopas de deuren in de Parijsstraat en is een initiatief van drie ondernemers die ondanks de coronacrisis met veel enthousiasme pannenkoeken aan de man willen brengen in hartje Leuven. “Ik had eerder al een pannenkoekenhuis in de Brusselsestraat”, zegt medezaakvoerder Kumar Gurung. “Nu openen we opnieuw een speciaalzaak in pannenkoeken in Leuven maar dan wel op een betere locatie. Ons aanbod bestaat uit zoete en zoute pannenkoeken. Bretoense pannenkoeken zijn de specialiteit van het huis. Leuven heeft nu opnieuw een echt pannenkoekenhuis en dat is een aanwinst voor de stad naast het bestaande aanbod. Uiteraard kan je op veel locaties al pannenkoeken eten maar dat is toch nog heel wat anders dan de producten die wij de klanten aanbieden.”