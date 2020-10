Mousa Tamari (OHL): “Messi? Ik ben eerder een Arjen Robben-type” Herman Meersseman

06 oktober 2020

18u20 1 Leuven Op het veld moet hij het nog bewijzen, maar de transfer van de aalvlugge winger Mousa Tamari (23) van Apoel Nicosia naar OHL is momenteel de ‘talk of the town’ in Cyprus en in Jordanië. En bij uitbreiding in de Arabische voetbalwereld, waar de nieuwe Leuvense aanwinst ‘De Jordaanse Messi’ genoemd wordt.

“Messi? Ik ben eerder een type Riyad Mahrez (Man City) of Arjen Robben”, zegt hij. “Ik ben linksvoetig, maar speel het liefst op de rechterflank. Om dan met links naar binnen te komen en een ploegmaat te bedienen, of het zelf trachten af te maken.”

De voorbije twee seizoenen was Mousa Tamari dé sterspeler bij de Cyprische topclub Apoel Nicosia, voor wie hij in 49 wedstrijden twaalf keer scoorde en goed was voor zeven assists. Na afloop van het seizoen 2018-2019, toen hij Apoel naar de Cypriotische landstitel had geleid en uitgeroepen werd tot beste speler van de Cypriotische competitie, gingen zijn talrijke voetbalfans hem ‘De Jordaanse Messi’ noemen. En als we hun posts op de sociale media mogen geloven, toonden ook Europese topteams als Manchester City, Liverpool, Dortmund en Atalanta Bergamo belangstelling voor hem.

Vital Borkelmans

Daar gaat Tamari niet op in. “Vorig seizoen liep het iets minder voor mij, ook al door die verhakkelde competitie door corona. Maar ik kon bijvoorbeeld ook naar Olympiakos Piraeus. Ik voelde me evenwel het best bij de keuze voor OH Leuven”, zegt de 32-voudige Jordaanse international. “Ik won informatie in bij Vital Borkelmans (die Tamari een Arjen Robben-typetje noemt, red.), de bondscoach van Jordanië. Hij zei mij dat de Belgische competitie de juiste stap is in mijn carrière en dat ik met OH Leuven een goede keuze maak. De eerste indrukken zijn hier ook enorm goed: de schitterende accommodaties, het veld, de staf, de entourage, …”

“Ik had ook goede gesprekken met coach Marc Brys. Ik kijk er enorm naar uit om met hem te kunnen samenwerken. Ik schat de Belgische competitie ook een stuk hoger in dan de Cypriotische. Ik zal nog wel even een aanpassingsperiode nodig hebben, maar wil hier stappen voorwaarts zetten als voetballer. Ik ben wedstrijdfit en hoop snel een positieve impact te kunnen hebben bij mijn nieuwe ploeg, met assists en met goals.”