Mourad opent frituur Madina in voormalig pand van frituur ‘chez Raf’ EDLL

22 oktober 2019

14u43 0 Leuven Goed nieuws voor de inwoners van Wilsele-dorp, want er is weer een frituur in de Kapellelaan. Het voormalig pand van de bekende frituur ‘chez Raf’ wordt na drie jaar opnieuw ingevuld door jawel, een frituur. Zaakvoerder Mourad Elyakoubi opende er gisteren frituur Madina.

Mourad Elyakoubi uit Wilsele heeft gisteren frituur Madina geopend in hetzelfde pand waar volksfiguur Rafael Tytgat zijn laatste frituur uitbaatte. Rafael, beter gekend als Rafke, overleed drie jaar geleden onverwacht op 49-jarige leeftijd. Rafke was een echt Leuvens volksfiguur nadat hij meer dan 20 jaar actief was als uitbater van verschillende frituren. Hij runde onder meer de frituur op de Martelarenlaan en op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo. Nadien opende de Leuvense friturist in 2014 ‘chez Raf’ in de Kapellelaan in Wilsele-dorp. Dat was zijn laatste wapenfeit. Sindsdien staat het pand leeg. Maar daar komt dus nu verandering in. Uitbater Mourad doet de frituur terug open onder de nieuwe naam frituur Madina. “Ik geloof sterk in het potentieel van de locatie. Nu hebben de mensen in de buurt terug een frituur, dus ik heb er vertrouwen in dat dat zal werken”, aldus Mourad. Het is de eerste keer dat Mourad een frituur opent.

De nieuwe frituur is dagelijks open van 11 uur tot 23 uur ’s avonds en in het weekend tot middernacht.