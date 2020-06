Motorrijder onder invloed knalt tegen geparkeerde auto Bart Mertens

14 juni 2020

Zaterdagavond is een motorrijder onder invloed tegen een geparkeerde auto gereden op de Leuvense ring. De 45-jarige man uit Lubbeek verloor op de Tervuursevest de controle over het stuur en botste tegen een geparkeerde auto. De man moest met lichte verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en een ademtest wees uit dat er alcohol in het spel was. Er werd proces-verbaal gemaakt voor het verkeersongeval onder invloed van alcohol en zijn rijbewijs werd ingetrokken.