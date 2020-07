Motorrijder gewond na ongeval in Wijgmaal Bart Mertens

26 juli 2020

10u30 0

Een 31-jarige bestuurder van een motor raakte zaterdagnamiddag even na 15 uur gewond toen hij in de Leopold Decouxlaan in Wijgmaal in aanrijding kwam met een auto. De bestuurder van de auto vertrok en had de motorrijder niet zien aankomen. De dertiger uit Heverlee ging met een klap tegen de grond en klaagde van pijn aan het been. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.