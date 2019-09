Motorrijder gewond bij inhaalmanoeuvre KAR

03 september 2019

Een motorrijder is maandagavond gewond geraakt toen hij werd aangereden op de Naamsesteenweg in Leuven. Een 20-jarige vrouw uit Boutersem maakte met haar auto rechtsomkeer op de Naamsesteenweg toen zij net langs links voorbijgestoken werd door twee motorrijders. Eén van hen, een 22-jarige man uit Oud-Heverlee, kon de auto niet meer ontwijken. Hierbij kwam de motard zwaar ten val. Hij werd met verwondingen aan het been overgebracht naar het ziekenhuis. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.