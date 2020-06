Motorrijder (23) zwaargewond na val Kim Aerts

07 juni 2020

09u56 2 Leuven Een 23-jarige motard uit Rotselaar is zaterdagavond omstreeks 22 uur lelijk ten val gekomen in de Zavelstraat in Kessel-Lo.

De omstandigheden van de valpartij zijn nog onduidelijk. Er werden door de politie geen andere personen aangetroffen die bij het ongeval betrokken waren. De bestuurder van de motorfiets, die bij aankomst van de politie bewusteloos was, kon door de aard van zijn verwondingen nog niet worden gehoord over het ongeval. Het slachtoffer werd na verzorging door de MUG-arts met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. “Om uitsluitsel te geven of er alcohol of drugs in het spel waren, werd een arts gevraagd een bloedstaal af te nemen van de bestuurder van de moto”, zegt commissaris Marc Vranckx.